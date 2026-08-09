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Mieszkania w górach na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Bogazi
39
Gastria
32
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168 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Plaży w İskele Boğaz İskele, słynące z unikalnych plaż, wyróż…
$234,309
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 5
Mieszkania w Projekcie z Ochroną i Bogatym Zapleczem w Iskele na Cyprze Północnym Północny C…
$159,268
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele, Cypr Północny Położone na północnym wsc…
$215,290
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania na Sprzedaż w Pobliżu Słynnych Plaż na Cyprze Północnym Yeni Iskele Wyspa Cypr to…
$155,965
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 159 m²
Piętro 9/10
Nieruchomości w Wiewielkiej Odległości od Morza na Cyprze Północnym İskele İskele położone j…
$393,490
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Mieszkanie 2 pokoi w Flamoudi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Flamoudi, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
Unikalne połączenie luksusu, komfortu i spokoju na północnym Cyprze.W sercu Tatlis, ulubione…
$264,380
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Agencja
Land of Dreams Gallery
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Rozwiniętym Osiedlu na Cyprze Północnym İskele İskele, perł…
$162,126
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/8
Położony w obszarze Iskele Long Beach, nasz projekt jest jednym ze specjalnych projektów, kt…
$111,965
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 9/11
Luksusowy apartament 2+1 z panoramicznym widokiem na morze i góry – Edelweiss Residence, Isk…
$140,060
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele na Cyprze położony jest …
$201,587
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Piętro 1
Apartamenty Blisko Morza w Regionie İskele na Cyprze Północnym Region İskele, z unikalnymi p…
$399,824
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Mieszkania w Projekcie z Ochroną i Bogatym Zapleczem w Iskele na Cyprze Północnym Północny C…
$172,789
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/10
Apartamenty z Widokiem na Morze na Cyprze Północnym z Gwarancją Wynajmu na Poziomie 8% na Ok…
$186,703
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 4/5
Apartamenty Blisko Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele na Cyprze położony jest …
$255,423
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 7/10
Specjalne Zaprojektowane Apartamenty Blisko Morza na Cyprze Północnym İskele Położona w półn…
$321,005
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/9
Rezydencja Sea Life 124; Morze Blok powłoki 124; 2 + 1 🌊Na sprzedaż: apartament w pełni ukoń…
$138,274
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 131 m²
Piętro 3/2
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem Zlokalizowanym Blisko Morza w İskele Boğaz Położony na …
$255,158
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 9
Eleganckie Mieszkania w Odległości Spaceru od Plaży na Cyprze Północnym İskele İskele (Triko…
$431,273
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bafra İskele Cypr Północny to rajskie miejsce na…
$140,027
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Piętro 11/11
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Rozwiniętym Osiedlu na Cyprze Północnym İskele İskele, perł…
$909,856
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele Bahçeler Wyspa Cypr, położona nad Morze…
$290,093
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Penthouse 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Piętro 1
Apartamenty Blisko Morza w Regionie İskele na Cyprze Północnym Region İskele, z unikalnymi p…
$399,824
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Piętro 2/5
Apartamenty Blisko Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele na Cyprze położony jest …
$280,944
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 139 m²
Piętro 3/2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bafra İskele Cypr Północny to rajskie miejsce na…
$290,093
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Piętro 1/10
Apartamenty z Widokiem na Morze na Cyprze Północnym z Gwarancją Wynajmu na Poziomie 8% na Ok…
$257,808
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Mieszkanie 2 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3
Niedrogie 1 + 1 Apartament z widokiem na góry w Sea View Resort 🌿⛰️Przytulny apartament z 1 …
$58,997
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele, Cypr Północny Położone na północnym wsc…
$347,988
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 13/17
1- Sypialnia Apartament z panoramami w Riverside Life, Long Beach 🌅Stylowy w pełni umeblowan…
$146,329
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/10
Specjalne Zaprojektowane Apartamenty Blisko Morza na Cyprze Północnym İskele Położona w półn…
$193,523
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1
Apartamenty Blisko Morza w Regionie İskele na Cyprze Północnym Region İskele, z unikalnymi p…
$226,407
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Typy nieruchomości w Iskele District.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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