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Penthouse na Sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
69
Trikomo
67
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70 obiektów total found
Penthouse w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse
Trikomo, Cypr Północny
Penthouse w Caesar Resort II z 24- Miesiąc Interest- Plan płatności 🌴🌊Przestronny apartament…
$429,621
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 159 m²
Piętro 9/10
Nieruchomości w Wiewielkiej Odległości od Morza na Cyprze Północnym İskele İskele położone j…
$393,490
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Piętro 1
Apartamenty Blisko Morza w Regionie İskele na Cyprze Północnym Region İskele, z unikalnymi p…
$399,824
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 1/3
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Udogodnień w Iskele na Cyprze Położone na w…
$301,417
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 4/5
Apartamenty Blisko Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele na Cyprze położony jest …
$255,423
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Piętro 11/11
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Rozwiniętym Osiedlu na Cyprze Północnym İskele İskele, perł…
$909,856
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Ötüken İskele Cypr jest trzecią co do w…
$214,267
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele Bahçeler Wyspa Cypr, położona nad Morze…
$290,093
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Penthouse 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Piętro 1
Apartamenty Blisko Morza w Regionie İskele na Cyprze Północnym Region İskele, z unikalnymi p…
$399,824
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1
Apartamenty w Kompleksie z Luksusowymi Udogodnieniami w Iskele Long Beach Te eleganckie apar…
$194,094
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 139 m²
Piętro 3/2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bafra İskele Cypr Północny to rajskie miejsce na…
$290,093
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1
Apartamenty Blisko Morza w Regionie İskele na Cyprze Północnym Region İskele, z unikalnymi p…
$226,407
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 10/10
Apartamenty z Widokiem na Morze na Cyprze Północnym z Gwarancją Wynajmu na Poziomie 8% na Ok…
$570,941
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Prestiżowym Kompleksie w İskele Cypr to malownicza wyspa na Morzu Śródziemnym.…
$359,956
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
Nieruchomość na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w İskele Dzięki krystalicznie czystej turkus…
$198,087
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Strzeżonym Kompleksie w İskele Boğaz İskele, jeden …
$191,137
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 7/7
Stylowa Nieruchomość Blisko Morza na Cyprze Północnym İskele İskele to jeden z ulubionych re…
$402,181
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/2
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem Zlokalizowanym Blisko Morza w İskele Boğaz Położony na …
$253,423
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 15/5
Mieszkania w Projekcie z Ochroną i Bogatym Zapleczem w Iskele na Cyprze Północnym Północny C…
$472,702
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Wysokim Potencjałem Dochodu z Wynajmu w Iskele na Cyprze Północnym Iskele położ…
$437,211
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 1/2
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Plaży w İskele Boğaz İskele, słynące z unikalnych plaż, wyróż…
$447,417
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 9/9
Eleganckie Mieszkania w Odległości Spaceru od Plaży na Cyprze Północnym İskele İskele (Triko…
$250,233
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Penthouse 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3/2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bafra İskele Cypr Północny to rajskie miejsce na…
$155,965
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1/2
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Plaży w İskele Boğaz İskele, słynące z unikalnych plaż, wyróż…
$294,542
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Rozbudowanym Kompleksie w İskele na Cyprze Północnym İskele to popularne cen…
$241,552
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele, Cypr Północny Położone na północnym wsc…
$215,036
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/3
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Udogodnień w Iskele na Cyprze Położone na w…
$232,095
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele, Cypr Północny Położone na północnym wsc…
$335,540
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Piętro 2/2
Apartamenty Blisko Morza i Plaży na Cyprze Północnym Iskele Region Iskele położony jest we w…
$257,125
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 9/10
Nieruchomości w Zaawansowanym Projekcie w Pobliżu Plaży MacKenzie w İskele İskele to jedno z…
$235,846
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Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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