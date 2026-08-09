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Kawalerki na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
230
Trikomo
204
Bogazi
7
Gastria
6
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232 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 13/22
$179,334
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 10/16
$156,238
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 14/22
$183,409
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6/7
Sea View Studio 200 m od plaży - Park Residence, Long Beach 🌊Jasny apartament w Park Residen…
$90,611
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Monarga, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/14
Studio Apartament w Abelia Residence, Boğaz 🌊Przytulny, w pełni umeblowany apartament jest d…
$69,590
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Kawalerka w Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Kawalerka
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/18
Na sprzedaż znajduje się przestronne jasne studio o powierzchni 42 m2 + 8 m2 balkon, który o…
$82,665
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Agencja
Land of Dreams Gallery
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 18/22
$196,995
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 16/22
$186,806
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 9/22
$165,748
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/8
Położony w obszarze Iskele Long Beach, nasz projekt jest jednym ze specjalnych projektów, kt…
$111,965
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Ume…
$70,101
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Kawalerka 1 pokój w Bogazi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/12
Live in Your Own Apartment in Cyprus – “Abelia” Project 🏖 Luxury residential complex just…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 6/16
$149,445
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 13/16
$180,692
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Kawalerka w Gastria, Cypr Północny
Kawalerka
Gastria, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 4/11
Panoramiczne Studio na sprzedaż w Cezarze BluKluczowe zalety:Oszałamiająca śródziemnomorska …
$85,370
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/4
Studio w kompleksie CourtYard, Cypr Północny W pełni umeblowane studio z pełnym wyposażen…
$129,388
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/16
Studio w Royal Life (Poseidon), Cypr Północny W pełni umeblowane z pełnym wyposażeniem…
$73,365
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 20/22
$204,468
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Umeblowane studio w Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Przytulny apartament jest dostępn…
$85,549
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/16
$139,935
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Kawalerka 1 pokój w Gastria, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gastria, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Studio ze śpiącą niszą w prestisyjnym kompleksie nadmorskim 🌊Na sprzedaż: stylowe i dobrze z…
$96,808
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 5/17
Studio Apartament z widokiem na morze w Riverside Life, Long Beach 🌅Studio apartament z pięk…
$101,708
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 20/22
$212,619
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 13/16
$178,654
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 21/22
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 25/31
Studio High- Floor z widokiem na morze - Grand Sapphire, Long Beach 🌊Stylowy apartament w Gr…
$152,004
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 8/16
$160,313
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Gotowe Studio ze Śpiącą Niszą i Panteonem Widok - Cezar Resort III 🌊🏖Stylowe studio z oddzie…
$142,793
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 18/22
$205,147
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 11/13
Bright Studio na 11 piętrze - Edelweiss, Long Beach 🌊🌴Przytulny i jasny apartament w Edelwei…
$82,414
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Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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