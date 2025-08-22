Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

Iskele Belediyesi
701
Trikomo
625
Bogazi
27
Bogazi
21
16 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
O Projekcie: CC Towers Iskele to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Boğaz, Iskele, składają…
$83,541
$83,541
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$160,344
$160,344
Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
O Projekcie: Ocean Life Residence to projekt nadmorski od Noyanlar Group, zaledwie 600 metr…
$173,125
$173,125
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
O Projekcie: Olea Cyprus Project to spokojne osiedle mieszkaniowe Noyanlar Group w malownic…
$96,439
$96,439
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$292,802
$292,802
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$267,238
$267,238
Penthouse 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$1,63M
$1,63M
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
O Projekcie: Ocean Life Residence to projekt nadmorski od Noyanlar Group, zaledwie 600 metr…
$104,572
$104,572
Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 272 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$695,985
$695,985
Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 306 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$1,32M
$1,32M
Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 241 m²
O Projekcie: Olea Cyprus Project to spokojne osiedle mieszkaniowe Noyanlar Group w malownic…
$168,477
$168,477
Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 133 m²
O Projekcie: Olea Cyprus Project to spokojne osiedle mieszkaniowe Noyanlar Group w malownic…
$139,429
$139,429
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
O Projekcie: Ocean Life Residence to projekt nadmorski od Noyanlar Group, zaledwie 600 metr…
$218,439
$218,439
Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$454,600
$454,600
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
O Projekcie: Olea Cyprus Project to spokojne osiedle mieszkaniowe Noyanlar Group w malownic…
$128,972
$128,972
Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
O Projekcie: Olea Cyprus Project to spokojne osiedle mieszkaniowe Noyanlar Group w malownic…
$84,239
$84,239

Typy nieruchomości w Iskele District.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
