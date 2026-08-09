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Mieszkania na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Bogazi
39
Gastria
32
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1 032 obiekty total found
Mieszkanie w Ayios Ilias, Cypr Północny
Mieszkanie
Ayios Ilias, Cypr Północny
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/11
Cztery pory roku STUDIO - 38m2 PentHause Studio Penthouse z tarasem na dachu RAZEM - 76m2 …
$123,748
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Mieszkanie 3 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3/9
🇬🇧 W pełni umeblowane 2 + 1 Apartament z częściowym widokiem na morze w Sea Life Residence 🌊…
$153,033
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 7/10
Stylowy apartament 1 + 1 o powierzchni 65 metrów kwadratowych. na 7. piętrze w ukończonym ko…
$107,599
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Piętro 5/14
Przestronny apartament 2 + 1 z widokiem na morze w Abelia Residence 🌊✨Oferujemy na sprzedaż …
$221,495
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 9/13
Widok na morze 2 + 1 Apartament w Panorama Long Beach 🌊✨Przestronny apartament z dwoma sypia…
$362,446
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 13/22
$179,334
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 10/16
$156,238
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 4/9
Sea Life Residence | Sea Shell Block | 2+1 🌊 For sale: apartment in the fully completed S…
$137,733
VAT
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Mieszkanie w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: Studio Apartament w Cezar Resort, Północny Cypr Nowoczesne i funkcjonalne …
$85,868
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
1- Apartament w Caesar Resort I, Long Beach 🌊Przytulny, w pełni umeblowany apartament (1 + 1…
$98,115
VAT
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Mieszkanie w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 35 m²
Opis przedmiotu: ✨ Studio Apartament w Abelia Residence - Nowoczesny komfort w spokojnym oto…
$93,339
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 2/11
$210,581
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Piętro 5/16
$247,942
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 11/11
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Plaży w İskele Boğaz İskele, słynące z unikalnych plaż, wyróż…
$234,309
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 14/22
$183,409
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 5
Mieszkania w Projekcie z Ochroną i Bogatym Zapleczem w Iskele na Cyprze Północnym Północny C…
$159,268
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele, Cypr Północny Położone na północnym wsc…
$215,290
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 3
Bright 1+1 Apartment with Large Terrace in Royal Sun Elite 🌴☀️ A cozy and fully furnished…
$130,860
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Piętro 8/16
$249,980
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6/7
Sea View Studio 200 m od plaży - Park Residence, Long Beach 🌊Jasny apartament w Park Residen…
$90,611
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Monarga, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/14
Studio Apartament w Abelia Residence, Boğaz 🌊Przytulny, w pełni umeblowany apartament jest d…
$69,590
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Piętro 6/16
$243,187
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Theodoros, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Theodoros, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Luksusowy apartament nad morzem na Cyprze Północnym z widokiem panoramicznym i prywatnym tar…
$194,549
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Północny Cypr: 2 + 1 apartament z widokiem na morze w Grand Sapphire Resort - luksusowe zakw…
$293,157
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Mieszkanie 2 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Oferujemy Państwu mieszkanie 1 + 1 w malowniczym mieście Iskele Północny Cypr! Ten nowoczesn…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania na Sprzedaż w Pobliżu Słynnych Plaż na Cyprze Północnym Yeni Iskele Wyspa Cypr to…
$155,965
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Mieszkanie 2 pokoi w Gastria, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gastria, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2
Bright 1 + 1 Apartament nad basenem w Caesar Blue 🌊☀️Przytulny i w pełni umeblowany apartame…
$120,726
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3/11
$264,925
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Georgios, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Georgios, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 10/17
Przestronne 3 + 1 Apartament z widokiem na morze - Grand Sapphire, Block F2 🌊Przestronny apa…
$399,236
VAT
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Typy nieruchomości w Iskele District.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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