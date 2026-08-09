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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Bogazi
39
Gastria
32
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272 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3/9
🇬🇧 W pełni umeblowane 2 + 1 Apartament z częściowym widokiem na morze w Sea Life Residence 🌊…
$153,033
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Piętro 5/14
Przestronny apartament 2 + 1 z widokiem na morze w Abelia Residence 🌊✨Oferujemy na sprzedaż …
$221,495
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 9/13
Widok na morze 2 + 1 Apartament w Panorama Long Beach 🌊✨Przestronny apartament z dwoma sypia…
$362,446
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Plaży w İskele Boğaz İskele, słynące z unikalnych plaż, wyróż…
$234,309
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6/7
Sea View Studio 200 m od plaży - Park Residence, Long Beach 🌊Jasny apartament w Park Residen…
$90,611
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Oferujemy Państwu mieszkanie 1 + 1 w malowniczym mieście Iskele Północny Cypr! Ten nowoczesn…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Georgios, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Georgios, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 10/17
Przestronne 3 + 1 Apartament z widokiem na morze - Grand Sapphire, Block F2 🌊Przestronny apa…
$399,236
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 159 m²
Piętro 9/10
Nieruchomości w Wiewielkiej Odległości od Morza na Cyprze Północnym İskele İskele położone j…
$393,490
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Blisko Morza i Plaży na Cyprze Północnym Iskele Region Iskele położony jest we w…
$226,347
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Mieszkanie 2 pokoi w Flamoudi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Flamoudi, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
Unikalne połączenie luksusu, komfortu i spokoju na północnym Cyprze.W sercu Tatlis, ulubione…
$264,380
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Four SEASONS LIFE II - Ostatnie 1 + 1 loft na Cyprze Północnym, Iskele BogazZabezpieczyć ost…
$183,000
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty przy Słynnych Plażach na Cyprze Północnym, İskele Słynna plaża Long Beach na Cyp…
$141,077
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Rozwiniętym Osiedlu na Cyprze Północnym İskele İskele, perł…
$162,126
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/8
Położony w obszarze Iskele Long Beach, nasz projekt jest jednym ze specjalnych projektów, kt…
$111,965
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele na Cyprze położony jest …
$201,587
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Piętro 1
Apartamenty Blisko Morza w Regionie İskele na Cyprze Północnym Region İskele, z unikalnymi p…
$399,824
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie z Krytym Basenem na Cyprze Północnym İskele İskele, rozwijająca się…
$205,928
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/2
Mieszkania z Wysokim Potencjałem Dochodu z Wynajmu w Iskele na Cyprze Północnym Iskele położ…
$437,211
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3/13
Stylowy widok na morze 1 + 1 Apartament - Panorama Long Beach 🌅🌊Nowoczesny i przytulny 1 + 1…
$262,247
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 5/17
Studio Apartament z widokiem na morze w Riverside Life, Long Beach 🌅Studio apartament z pięk…
$101,708
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/10
Apartamenty z Widokiem na Morze na Cyprze Północnym z Gwarancją Wynajmu na Poziomie 8% na Ok…
$186,703
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 1/3
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Udogodnień w Iskele na Cyprze Położone na w…
$301,417
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 4/5
Apartamenty Blisko Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele na Cyprze położony jest …
$255,423
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 12/18
Mieszkania ze wspaniałym widokiem na morze i basenem na Cyprze Północnym Iskele, północnocyp…
$342,865
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 7/10
Specjalne Zaprojektowane Apartamenty Blisko Morza na Cyprze Północnym İskele Położona w półn…
$321,005
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 25/31
Studio High- Floor z widokiem na morze - Grand Sapphire, Long Beach 🌊Stylowy apartament w Gr…
$152,004
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 9
Eleganckie Mieszkania w Odległości Spaceru od Plaży na Cyprze Północnym İskele İskele (Triko…
$431,273
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bafra İskele Cypr Północny to rajskie miejsce na…
$140,027
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Piętro 11/11
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Rozwiniętym Osiedlu na Cyprze Północnym İskele İskele, perł…
$909,856
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Ötüken İskele Cypr jest trzecią co do w…
$214,267
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Typy nieruchomości w Iskele District.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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