Mieszkania na sprzedaż w Iskele Bahceler, Cypr Północny

2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2
Apartamenty na Cyprze Północnym: Twój dochodowy nabytek nad morzem!Pilna wyprzedaż. Transfer…
$70,000
Mieszkanie 3 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Piętro 20/29
Grand Sapphire - prestiżowy kompleks nad morzem w Iskel 🏙️🌊Grand Sapphire Resort & Residence…
$289,635
VAT
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Parametry nieruchomości w Iskele Bahceler, Cypr Północny

Tanie
Luksusowe
