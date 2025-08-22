Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
$248,495
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
O projekcie: Zaledwie 10 minut spacerem od morza – Arcadia to nowoczesny kompleks mieszkani…
$226,646
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
TekceTekce
Apartamenty wielopoziomowe w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 55 m²
Piętro 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
$102,536
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
O projekcie: Zaledwie 10 minut spacerem od morza – Arcadia to nowoczesny kompleks mieszkani…
$160,467
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Monarga, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Cena na żądanie
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Iskele District, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Iskele District, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 2
conditions
$209,124
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Bogazi, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/2
Projekt Four Seasons Life został uruchomiony w najpiękniejszym i najbardziej naturalnym miej…
$128,954
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Vathylakas, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Vathylakas, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1/2
conditions
$278,966
Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

