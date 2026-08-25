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Wille na sprzedaż w Sutomore, Czarnogóra

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6 obiektów total found
Willa w Sutomore, Czarnogóra
Willa
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 4
Dwupiętrowy dom z tarasem na dachu na sprzedaż w Sutomore. Powierzchnia domu 301m2, powierzc…
$860 502
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Willa w Sutomore, Czarnogóra
Willa
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Przytulna przestronna willa z wanną i basenemPowierzchnia sekcji 677m2Ściany są ceglane.Powi…
$671 370
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
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Willa w Sutomore, Czarnogóra
Willa
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 325 m²
[embed] https: / / youtu.be / vsuR3S7NICQ [/ embed] Willa 10 minut spacerem od centralnej p…
$561 681
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Willa w Sutomore, Czarnogóra
Willa
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 231 m²
Riwiera Budva, dystrykt Tudorovichi. Dwie nowe wille od dewelopera Wille są sprzedawane odd…
$952 221
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Willa w Sutomore, Czarnogóra
Willa
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Powierzchnia willi z tarasami wynosi 400 m2. Plac ma powierzchnię 1500 m2. Na parterze znajd…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Willa w Sutomore, Czarnogóra
Willa
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 6
Wspaniała willa znajduje się na skraju morza z prywatną plażą, która rozciąga się na 30 metr…
$8,95M
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