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Wille na sprzedaż w Lustica, Czarnogóra

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31 obiekt total found
Willa w Lustica, Czarnogóra
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Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 184 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,53M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,86M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$4,85M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 185 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,05M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa z widokiem na morze, położona w drugim rzędzie od…
$3,46M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa nad morzem, położona w pierwszym rzędzie przy lin…
$4,39M
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TekceTekce
Willa 7 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Powierzchnia: 350m2działki gruntowe: 544m2 (lub opcjonalnie - 1,200m2, z dodatkową działką g…
$2,07M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 492 m²
Na sprzedaż znajdują się dwa piękne działki o łącznej powierzchni 985 m ² w słonecznej miejs…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa, która znajduje się na pierwszej linii morza i ma własny dostęp do plaży. Ja…
$1,16M
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Willa 15 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Willa 15 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 15
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 560 m²
Powierzchnia domu: 560 m2 (504 m2 + 56 m2 taras)Powierzchnia budynku pomocniczego: 219 m2Pow…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa z widokiem na morze, położona w drugim rzędzie od…
$3,46M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
WYŁĄCZENIE SPRZEDAŻY - LUKSURY VILLA Z PRYWATEM BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) Położony w jednym…
$4,39M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,97M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż znajduje się znakomicie odnowiona willa o łącznej powierzchni 240 m2, położona w…
$574 833
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, na Półwyspie Luštica, w…
$5,54M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,24M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa 7 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Powierzchnia brutto: 220 m2 (148 m2 netto)Sypialnie: 4;Kąpiele: 3 + 1Historyczna kamienna wi…
$2,19M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa 5 pokojów w Lusticka, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Lusticka, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Nowoczesne wille na Półwyspie Luštica - Willa 2Te wille są unikalną mieszanką pokojowych, zi…
$1,13M
VAT
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Willa 14 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Willa 14 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 14
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 680 m²
Powierzchnia: 680 m2Powierzchnia: 1000 m2Sypialnie: 7 + dodatkowy apartamentKąpiele: 7Parkin…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa na sprzedaż na Półwyspie Łużyckim. Powierzchnia całkowita wynosi 235 m2 na p…
$1,38M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,21M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa 8 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Willa 8 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 558 m²
Piętro 2/2
Z przyjemnością zaprezentujemy nową luksusową willę na Półwyspie Łużyckim, oazę odosobnienia…
$3,48M
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Agencja
VALUE.ONE
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 770 m²
Prezentujemy ekskluzywną willę na słynnym półwyspie Lushtitsa w rejonie Milovichi. Willa skł…
$4,19M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
Luksusowa willa w budowie, powierzchnia 288 m2 na pierwszej linii do morza w Zanjice, Herceg…
$3,93M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i aktualne ce…
$2,10M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Przedstawiamy Państwu unikalną śródziemnomorską willę nadmorską w uroczej wiosce Rose na pół…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Powierzchnia: 350m2; Wykres: 544m2 (lub, w razie potrzeby, można kupić dodatkowe 656 metrów …
$1,30M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 3/3
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$522 531
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Parametry nieruchomości w Lustica, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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