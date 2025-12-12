Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Czarnogóra
  3. Blizikuce
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Blizikuce, Czarnogóra

26 obiektów total found
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Nowoczesne Sea- View Villa w BlizikućeTa elegancka, współczesna willa oferuje doskonałą mies…
$577,312
VAT
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Doświadcz uosobienia życia nad morzem z tą wyjątkową willą, która jest obecnie budowana w Bu…
$1,24M
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 5
Willa na sprzedaż w Tudorovići w luksusowym, zamkniętym kompleksie 15 minut od miasta Budva,…
$1,74M
AdriastarAdriastar
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Na sprzedaż znajdują się dwa imponujące wille położone oddzielnie od siebie. Każdy z nich of…
$994,251
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Zaledwie kilka minut od światowej sławy Sveti Stefan, w spokojnej i zielonej okolicy Bliziku…
Cena na żądanie
Willa w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Willa
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 580 m²
Gross villa area: 580 m² Net villa area: 461 m² Land area: 1,500 m² Number of bathrooms: …
$3,35M
Willa w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Willa
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Ta trzypoziomowa willa jest częścią kompleksu trzech willi, położony w pobliżu Drobni Piesak…
$1,40M
Willa 6 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
A stunning villa for sale in the village of Tudorovichi, next to the island of St. Stefan, 1…
$2,74M
Willa 10 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Willa 10 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Powierzchnia mieszkalna: 250m2Powierzchnia gruntów: 650m2Sypialnie: 5Łazienka: 5 + 2 toalety…
$1,51M
VernaVerna
Willa w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Willa
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Całkowita powierzchnia 450 metrów kwadratowychs.m. Powierzchnia działki to 1000 metrów kwadratowych.
$976,815
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 7
Na sprzedaż: luksusowe wille z zapierającymi dech w piersiach widokiem obecnie w budwie, Bli…
Cena na żądanie
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
"Carsko Selo" to kompleks mieszkalny z 36 ekskluzywnych willi z imponującym widokiem panoram…
$644,667
Willa 13 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Willa 13 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Pokoje 13
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 496 m²
Powierzchnia willi: 496 m2Powierzchnia gruntów: 1732 m2Sypialnie: 6Kąpiele: 5 + 2Basen, saun…
$3,41M
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 632 m²
Więcej Luksusowa willa z pełnym wykończeniem na zewnątrz i wewnątrz, na wybrzeżu Adriatyku (…
$2,41M
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Czarnogóra. UPRAWNIENIE. Szczęście🌏🇲🇪Luksusowy trzypoziomowy Villa Classa Lux w Budapeszcie …
$2,58M
Willa 7 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 2
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 420 m²
Powierzchnia mieszkalna: 420m ²Powierzchnia: 700m ²Sypialnie: 4Kąpiele: 5 + 1 toaletaCentral…
$1,61M
Willa 5 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Dwie wille o powierzchni 114 m2 każda w Blizikuce, Budva. Każda willa posiada miejsce parkin…
$565,998
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 5
Willa na sprzedaż w Tudorovići w luksusowym, zamkniętym kompleksie 15 minut od miasta Budva,…
$1,86M
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nieruchomości, CzarnogóraNa sprzedaż: Luksusowa willa w budowie, położona w ekskluzywnej osa…
Cena na żądanie
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajdują się dwa imponujące wille położone oddzielnie od siebie. Każdy z nich of…
$994,251
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ekstra nowa willa na sprzedaż! Ta imponująca nieruchomość obejmuje powierzchnię 600 m2, znaj…
$3,51M
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Nowo wybudowana luksusowa willa o powierzchni brutto 400 m2 jest na sprzedaż w Blizikuće, Bu…
Cena na żądanie
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Na sprzedaż znajdują się dwa imponujące wille położone oddzielnie od siebie. Każdy z nich of…
$884,245
Willa w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Willa
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta trzypoziomowa willa jest częścią kompleksu trzech willi, położony w pobliżu Drobni Piesak…
$1,40M
Willa w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Willa
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Ta trzypoziomowa willa jest częścią trzypoziomowego kompleksu willi położonego w pobliżu Dro…
$1,25M
Willa 5 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Location: Blizikuće settlement, 500m from the main road Budva-Petrovac, 1.5 km from  S…
$2,37M
