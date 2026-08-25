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Wille na sprzedaż w Sveti Stefan, Czarnogóra

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25 obiektów total found
Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 4
LOKACJATa elegancka willa znajduje się w ekskluzywnej dzielnicy Sveti Stefan, w której panuj…
$787 064
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 3
LOKACJAPołożony w Sveti Stefan, willa oferuje prywatność, charakter i panoramiczny widok na …
$636 596
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Położony w ekskluzywnej okolicy Blizikuce, tuż nad malowniczym Sveti Stefan, ta znakomita wi…
$1,34M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Willa 7 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 496 m²
Exclusive Sea- View Villa w Blizikuće, Sveti StefanPrzegląd właściwości:Powierzchnia willi: …
$3,34M
VAT
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Willa 30 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 30 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 30
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 959 m²
Powierzchnia willi 1: 959 m2Powierzchnia willi 2: 362 m2Powierzchnia gruntów: ok. 1400 m2Syp…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa 6 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 670 m²
Piętro 3/3
Nowa, nowoczesna willa w kompleksie 3 willi w budowie w prestiżowej okolicy Riwiery Budva, n…
$1,10M
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Willa 13 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 13 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 13
Powierzchnia 774 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż czteropiętrowa willa o powierzchni 774 m2 na pierwszej linii, 10 metrów od morza…
$6,25M
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Willa 8 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 8 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 414 m²
Casa Dea Villa - istota śródziemnomorskiego luksusu na wybrzeżu AdriatykuPołożony na urbaniz…
$1,11M
VAT
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Zapraszamy do Blizikuce, malowniczej okolicy na Riwierze Budva, gdzie prezentujemy dwa luksu…
$576 393
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 304 m²
Willa z basenem i malowniczym widokiem na sprzedaż w luksusowej osady Blizikuce, Budva. W be…
$1,76M
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 3
LOKACJAWilla znajduje się w miejscowości Sveti Stefan, w gminie Budva, około 11 km od centru…
$1,60M
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 660 m²
Elegancki, praktyczny, elegancki i romantyczny jednocześnie Villa znalazła się na skraju sta…
$4,04M
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 430 m²
Położony w prestiżowej enklawie Blizikuce, Budva, ta znakomita willa, uosabia luksus i wyraf…
$1,98M
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Willa 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy na sprzedaż willę w miejscowości Blizikuche, położonej nad Sveti Stefan, w jednej …
$2,65M
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Willa 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 2
# Sprzedając # LightStefanID 363🔑 Sprzedam willę na Red Glavitsa.Parametry:• Powierzchnia: 2…
$1,59M
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 183 m²
Wyjątkowa możliwość - ta starannie zaprojektowana, przestronna willa, zbudowana w stylu śród…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 740 m²
Liczba kondygnacji 3
Предлагаем к покупке виллу с невероятным видом на море  ? Будва, Близикуче Вилла наход…
$1,63M
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Willa 5 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Contemporary villas in Budva Imagine to open the gates of this unique object and a incredi…
$1,36M
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Willa 6 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 740 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale new villa 3 floors, swimming pool, own territory 700 sq m House area 330 sq m The h…
$1,46M
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Przedstawiamy wam nowy projekt Odrodzenia w większości wyłącznej części Odrodzenia. Blizikuc…
$686 887
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na wyjątkowy i nadchodzący projekt w Tudorovici, Blizikuce.…
$891 381
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 862 m²
$3,80M
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Willa 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Предлагается дом с бассейном, оборудованной летней кухней и отдельно стоящим подсобным помещ…
$824 258
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Willa 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
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$2,32M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 5
Ta olśniewająca willa, położona w spokojnej okolicy Rustovo nad Sveti Stefanem, oferuje zapi…
$2,56M
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Realting.com
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