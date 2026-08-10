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Wille na sprzedaż w Bar, Czarnogóra

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69 obiektów total found
Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Na sprzedaż przestronny dom rodzinny 183 m2 na działce 204 m2, położony w cichej i zielonej …
$456,662
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż jest zarejestrowany dwupiętrowy dom o powierzchni 100 m2, położony na działce 23…
$138,231
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Doskonały dom rodzinny w cichej okolicy w barze proponuje się na sprzedaż. Dead Deadine Stre…
$368,498
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 392 m²
Willa w Czarnogórze - na sprzedaż. Jedna z najlepszych willi na wybrzeżu jest na sprzedaż. U…
$2,16M
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 3
Unikalny dom z przestronnym podwórzem, ułożone jako jedna z najpiękniejszych atrakcji turyst…
$1,77M
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Willa na sprzedaż na trzech poziomach w gminie Bar. Willa ma powierzchnię 420 m2 i znajduje …
$376,805
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 252 m²
Przestronny dom na sprzedaż w mieście Bar, Czarnogóra, o powierzchni 252 m2, o powierzchni 5…
$632,057
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Susanj, Czarnogóra
Willa
Susanj, Czarnogóra
Powierzchnia 2 415 m²
Powierzchnia 2,174 m2 Szerokość działki wzdłuż plaży 35 m Cena 800 euro / m2 Istnieje projek…
$1,13M
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Willa Twoich marzeń w Budva Riwiera Czarnogóry:Witamy w świecie absolutnego luksusu i niepow…
$3,51M
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy dwupoziomową willę na wybrzeżu Adriatyku. Willa znajduje się w mieście Bar. Ulubio…
$406,448
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom znajduje się w cichym miejscu wśród rozsiewających się sosen 500 m od morza. Jest to rów…
$199,528
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Dovevilles znajduje się w pobliżu miasta Bar, Bar Riviera, Czarnogóra. Wieś znajduje się na …
$611,162
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 396 m²
Willa z basenem w Czarnogórze. Willa znajduje się w miejscowości Podi, Herceg Novi, w odległ…
$614,338
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż jest w pełni odnowiony dom rodzinny w Sutomore, który doskonale łączy komfort, f…
$478,141
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Monteonline
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Struktura willi: Pierwsze piętro: - salon z kominkiem, w połączeniu z jadalnią i kuchnią (lo…
$748,512
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Monteonline
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Przestronny, trzypiętrowy budynek w barze (dzielnica Szusany) z panoramicznym widokiem na mo…
$690,935
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Willa 2 pokoi w Bar, Czarnogóra
Willa 2 pokoi
Bar, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 342 m²
Cena: Na życzenie w samym sercu baru ta wyjątkowa willa oferuje wyrafinowaną równowagę współ…
$1
VAT
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Idealny dom do życia, relaksu lub inwestowania w jednym z najbardziej popularnych kurortów w…
$274,519
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Prezentujemy na sprzedaż mały jednopiętrowy dom o powierzchni 77 metrów kwadratowych, położo…
$56,426
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Oferujemy działkę o łącznej powierzchni 380 m2, znajdującą się na wzgórzu. Zgodnie z dokumen…
$216,429
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Willa 2 pokoi w 82, Czarnogóra
Willa 2 pokoi
82, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Kluczowe najważniejsze ceny: €165,000 Powierzchnia: 101 m ² (ok. 50,46 m ² na piętro) Partia…
$191,194
VAT
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
WIDOK SEA DLA SPRZEDAŻYLokalizacja: Bar, Šušanj, Zeleni PojasOdległość do morza: 300 metrówP…
$635,859
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż jest przytulny dom 70 m2 z podwórzem 30 m2, położony w jednym z najbardziej atmo…
$178,491
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Nowoczesna willa z całoroczną konserwacją dla komfortowego wypoczynku i pobytu. Powierzchn…
$715,760
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Willa 4 pokoi w Bar, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Bar, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 ID- 659📍 🏠 🛏 4 с🛁 4🌿 🏊 🚗 🌊 {C: $aaccff} Tłumaczenie:•• 4 с• 4••🔨
$864,996
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Prezentujemy na sprzedaż piękną willę w Dobra Water, Czarnogóra, która oferuje wspaniałe pan…
$863,668
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 13
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 4
W spokojnej okolicy Kotor, Dobrota, dom jest na sprzedaż zaledwie 30 metrów od morza. Dom o …
$685,155
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Prezentujemy na sprzedaż wspaniały dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych. m, położony na…
$399,282
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Prezentujemy na sprzedaż luksusowy przestronny dom rodzinny o powierzchni 250 metrów kwadrat…
$310,921
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż duży 3-poziomowy dom w kurorcie przedmieścia Bara z widokiem na morze.Dom znajdu…
$351,042
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Parametry nieruchomości w Bar, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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