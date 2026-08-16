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Wille na sprzedaż w Dobrota, Czarnogóra

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35 obiektów total found
Willa w Dobrota, Czarnogóra
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Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 819 m²
Powierzchnia całkowita: 819 m2Powierzchnia gruntów: 534 m2Sypialnie: 6Kąpiele: 7 + 1Garaże: …
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa 6 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy na sprzedaż willę w zamkniętym kompleksie Morena Kotor Bay, znajduje się w Sveti S…
$2,83M
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,82M
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 490 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Elitarna kamienna rezydencja z pięcioma sypialniami na pie…
$2,91M
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Willa 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniały ośrodek nadmorski położony w miejscowości Boka Kotorska - miejsce nadzwyczajnego p…
$1,97M
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Opis terenu: Trzypiętrowa willa typu weranda, tarasy schodzą. W tej chwili w środku zainstal…
$2,13M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 323 m²
Piętro 2/2
4-pokojowa nowoczesna willa w budowie w luksusowej willi w miejscowości Dobrota w Kotor Bay.…
$1,93M
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Agencja
VALUE.ONE
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzeda ¿jest oferowany zabytkowy, unikalny, historyczny pa ³ ac na pierwszej linii nad m…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Odkryj wyrafinowane wybrzeże mieszkające w tej oszałamiającej 5-gwiazdkowej willi, doskonale…
$2,25M
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Willa 9 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 9 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 420 m²
Powierzchnia: 420 m2Powierzchnia gruntów: 713 m2Sypialnie: 4Kąpiele: 5GarażJacuzziBasenW cen…
$6,81M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu trzypiętrową willę w niesamowitym mieście Kavach, Boko- Kotor Bay. Wio…
$1,04M
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Willa 5 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 413 m²
Piętro 3/3
Nowoczesna willa z basenem i widokiem na DobrotęLuksusowa willa w elitarnym kompleksie sześc…
$2,83M
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Agencja
VALUE.ONE
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Willa 6 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
Piętro 4/4
4-pokojowa nowoczesna willa w budowie w luksusowej willi w miejscowości Dobrota w Kotor Bay.…
$2,45M
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Agencja
VALUE.ONE
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Willa 6 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Powierzchnia willi: 193 m2Powierzchnia ogrodu: 100 m2Sypialnie: 3Kąpiele: 3Przestrzeń garażo…
$2,42M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Willa 9 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 9 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Powierzchnia domu: 380 m2Powierzchnia gruntów: 651 m2Sypialnie: 5Kąpiele: 4Autentyczna kamie…
$2,29M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Elitarna kamienna rezydencja z sześcioma sypialniami na pi…
$3,14M
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 415 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Kamienna willa z sześcioma sypialniami na pierwszej linii …
$3,14M
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Willa 6 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Piętro 2/2
4-pokojowe nowoczesna półoddzielna willa w budowie w luksusowej willi w miejscowości Dobrota…
$1,82M
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Agencja
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Willa 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Wyjątkowa okazja do nabycia tradycyjnego kamiennego domu w pierwszej linii do morza, znajduj…
$2,32M
VAT
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Willa 10 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 10 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 267 m²
Powierzchnia: 267 m2Sypialnie: 6Kąpiele: 4 + 2Garaż: 39 m2Luksusowo urządzona willa rodzinna…
$2,17M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
An exceptional opportunity to acquire a traditional stone house in the first line to the sea…
$2,32M
VAT
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 11
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w Dobrocie, powierzchnia 300 m2. Układ domu ma: sześć sypialni, trzy pokoj…
$1,05M
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Willa 9 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 9 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 419 m²
Powierzchnia willi: 419 m2Powierzchnia gruntów: 1.294 m2Sypialnie: 5Kąpiele: 4 + 1Parking: 5…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa 9 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 9 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
Piętro 3/3
Dom w Lute z basenem i trzema apartamentami.Oferujemy na sprzedaż dom w Lucie, położony mnie…
$2,31M
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Agencja
VALUE.ONE
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Powierzchnia budynku wynosi 380 m2, a powierzchnia użytkowa około 300 m2. Składa się z salon…
$1,41M
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Powierzchnia terenu, w tym wyspa, droga dojazdowa i parking, wynosi 460m2. Prywatna wyspa. W…
$2,50M
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 200 m²
Przestronny willa z przepięknym widokiem na Zatokę Boko Kotor, położony zaledwie 150 metrów …
$624,076
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 507 m²
Powierzchnia mieszkalna: 507 m2 Salony: 2 Sypialnie: 6 Kąpiele: 6 Widok na morze - wszystkic…
$1,74M
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Ta willa we wsi. Życzliwość to kamienny, odrestaurowany dom z 4 sypialniami i molo na 1. lin…
$1,30M
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 490 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Starożytna, odnowiona luksusowa willa z kamienia naturalne…
$2,70M
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