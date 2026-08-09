Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Tivat, Czarnogóra

;
Willa Usuwać
Wyczyść
152 obiekty total found
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Śnisz o domu nad morzem w Czarnogórze? Te stylowe domy są idealnym rozwiązaniem dla komforto…
$296,014
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Odkryj wyjątkowe możliwości inwestycyjne w Kalimanj, Tivat, jednej z najbardziej pożądanych …
$1
VAT
Zostaw prośbę
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż przestronny dom z dużą żyzną działką w starej części wsi Radovichy, na malownicz…
$967,616
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
LDV InvestLDV Invest
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 316 m²
Duży dom rodzinny w cichej okolicy Hamilton Tivat jest gradonehole. W odległości spaceru, is…
$863,668
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 423 m²
Ta przestronna i nowoczesna willa znajduje się w małej, tradycyjnej miejscowości Lepetane w …
$2,30M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa 5 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/1
Dom z ogrodem w Tivat - Dumidran Area.Nowoczesny dom jednopiętrowy z garażem i prywatnym ogr…
$464,484
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Niepowtarzalny dom rodzinny z zielonym dziedzińcem zaledwie kilka kroków od plaży w najpiękn…
$1,09M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Przedmieście Tivat. nowa willa z basenem i czterema sypialniami Zakończenie budowy - grudzi…
$872,761
Zostaw prośbę
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 560 m²
Przedstawiamy Państwu unikalną willę w stylu śródziemnomorskim, położoną zaledwie 2 km od pr…
$4,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Idealny dom dla tych, którzy cenią przestrzeń, naturę i komfort! Ten nowoczesny dom o powier…
$285,586
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Oferujemy na sprzedaż przytulny dom o powierzchni 320 m2, położony w jednym z najbardziej ma…
$171,259
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa 5 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 3/3
Luksusowa willa w budowie w centrum Tivat.Oferujemy na sprzedaż willę z gotowością około 75%…
$1,07M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 328 m²
Przedstawiamy Państwu nową willę znajdującą się w jednym z najbardziej malowniczych i spokoj…
$1,50M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
W obszarze modnej Porto Czarnogóry (g. Tivat) na samym brzegu Zatoki Boca-Cotor sprzedawana …
$1,11M
Zostaw prośbę
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 372 m²
Wyjątkowa prywatna willa, stworzona na indywidualnym projekcie dla tych, którzy cenią morze,…
$3,45M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Lokalizacja: Tivat Villa Square: 105 m2 Plac budowy: 100 m2 Letnie sypialnie: 3 Liczba łazie…
$1,38M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Willa została zbudowana w 2019 roku, na działce o powierzchni 424 m2. Powierzchnia willi wy…
$702,101
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Oferujemy na sprzedaż elegancką nowoczesną willę w jednym z malowniczych obszarów Tivat. Dom…
$1,27M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż jest przestronny i komfortowy dom o powierzchni 200 m2, gdzie każdy szczegół jes…
$381,515
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Położony w spokojnej dzielnicy wzgórza Tripovici, zaledwie kilka minut od Porto Czarnogóra, …
$1,43M
Zostaw prośbę
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Niektóre domy opowiadają historię. Niewielu staje się legendami. Willa to coś więcej niż lu…
$3,16M
Zostaw prośbę
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Piękny, dwupiętrowy dom z panoramicznym widokiem na morze w centrum Tivat. Dom znajduje się …
$570,021
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Dom na sprzeda? w cichej i przytulnej okolicy Tivat. Powierzchnia domu wynosi 267m2 na dział…
$980,166
Zostaw prośbę
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Nieruchomości, Czarnogóra, TivatWyjątkowa okazja do zakupu w pełni odnowionej willi butikowe…
$1,50M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
Nowa willa z widokiem na morze w Tivat.Oferujemy unikalną willę znajduje się zaledwie kilka …
$805,074
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Bardzo przytulny, piękny dom w cichym miejscu z pięknym widokiem na góry i śródziemnomorską …
$296,646
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
Prezentujemy na sprzedaż willę w budowie o powierzchni 184,8 metrów kwadratowych. m, położon…
$422,293
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Przytulny dom na sprzedaż w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów Tivat, Donja Lastva, …
$568,411
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
wille posiadają 3 sypialnie i 4 łazienki, a jedną z głównych zalet jest panoramiczny salon z…
$829,122
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Prezentujemy na sprzedaż wykwintny dom o powierzchni 115 metrów kwadratowych, położony w pre…
$2,48M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się