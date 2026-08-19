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Wille na sprzedaż w Bijela, Czarnogóra

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3 obiekty total found
Willa w Bijela, Czarnogóra
Willa
Bijela, Czarnogóra
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy zakup willi na wybrzeżu Adriatyku w Zatoce Kotor w miejscowości Bijela (Herceg Nov…
$633,573
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Willa w Bijela, Czarnogóra
Willa
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
Opis Herceg Novi, dystrykt Bijela. Willa z basenem Odległość od morza 250 m. Widok na morze …
$681,127
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Willa w Bijela, Czarnogóra
Willa
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 7
Powierzchnia 710 m²
Powierzchnia willi: 200 m2 Powierzchnia działki: 425 m2 Liczba sypialni: 3 Łazienki: 3 Nowa …
$3,80M
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