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Wille na sprzedaż w Kolasin, Czarnogóra

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5 obiektów total found
Willa w Kolasin, Czarnogóra
Willa
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 3
Witamy w Lipovo Villas - prywatnych alpejskich domach w sercu CzarnogóryPołożony w nieskazit…
$620,255
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Agencja
Аталанта
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Willa w Kolasin, Czarnogóra
Willa
Kolasin, Czarnogóra
11000 m2 124; energia elektryczna 124; wejście 124; projekt 124; użytek komercyjnyDzielnica …
$1,08M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
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Willa w Kolasin, Czarnogóra
Willa
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 3
Witamy w Lipovo Villas - prywatne alpejskie domy w sercu Czarnogóry Położony w nietkniętym…
$625,164
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Kolasin, Czarnogóra
Willa
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Ośrodek narciarski Kolasin. Zamknięty kompleks dwudziestu luksusowych willi Wysokość wynosi…
$378,404
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Willa w Kolasin, Czarnogóra
Willa
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 121 m²
Ośrodek narciarski Kolasin. Zamknięty kompleks dwudziestu luksusowych willi Wysokość wynosi…
$345,970
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