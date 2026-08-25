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Wille na sprzedaż w Prcanj, Czarnogóra

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48 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Muo, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Muo, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Piętro 3/3
Ta luksusowa willa znajduje się w doskonałej lokalizacji, oferując zapierające dech w piersi…
$1,74M
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Willa 8 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 8 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 456 m²
https: / / www.youtube.com / watch? v = kub3BRt4BqoPowierzchnia budynku brutto: 456 m2Powier…
$2,30M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Duża willa na pierwszej linii w Zatoce Kotor. Na pierwszym piętrze można zorganizować usługi…
$1,80M
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Willa 5 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Powierzchnia: 300m2Sypialnie: 4Kąpiele: 1Powierzchnia gruntów: 1,599m2Garaż: 28m2Podłoga: 3P…
$2,07M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 497 m²
Willa w miejscowości Prchan to czteropiętrowa posiadłość z 4 sypialniami, dużym ogrodem, bas…
$4,89M
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 497 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa na sprzedaż, w jednym z najpiękniejszych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, przy…
$3,92M
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 371 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż znajduje się nowa, w pełni umeblowana luksusowa willa w Stolivie. Willa znajduje…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 584 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesna willa jest dostępna na sprzedaż w Stoliv, Boka Kotor Bay. Całkowita powierzchnia …
$1,96M
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Powierzchnia 180 m²
traditional stone house in Gornji Stoliv, municipality of Kotor, located in the part of the …
$1
VAT
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 479 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa Aquila to wyjątkowa oferta! Znajduje się w odosobnionym obszarze, który prowadzi do pr…
$2,55M
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Willa 6 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 456 m²
Piętro 3/3
Przestronny 4 sypialnia nowoczesny dom z luksusowo określone wnętrze, basen nieskończoność i…
$2,32M
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Agencja
VALUE.ONE
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 456 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa Vela to wyjątkowe zakwaterowanie na wybrzeżu Morza Śródziemnego z zapierającym dech w …
$2,32M
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Willa 2 pokoi w Muo, Czarnogóra
Willa 2 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Charming Stone House with Breathtaking Sea Views – Bay of Kotor Discover a rare opportunity …
$1,62M
VAT
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Willa 1 pokój w Muo, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Muo, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 180 m²
tradycyjny kamienny dom w Gornji Stoliv, gmina Kotor, położony w części obszaru objętego och…
$1
VAT
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Willa 20 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 20 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 20
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 800 m²
Palazzo Jerovica to zbiór 5 budynków o powierzchni mieszkalnej około 800m2, na powierzchni o…
$4,62M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 355 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwa domy z restauracją na linii frontu Kotor Bay, uważane za jeden z dziesięciu najpiękniejs…
$2,55M
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Willa 7 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Piętro 3/3
Przestronna trzypiętrowa willa w Prchani, 50 metrów od morza. Łączna powierzchnia 230 m2 na …
$731 606
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Willa 2 pokoi w Muo, Czarnogóra
Willa 2 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Uroczy Stone House z widokiem na morze Breathtaking - Zatoka Kotor Odkryj rzadką okazję do p…
$1,62M
VAT
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Willa 10 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 10 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 251 m²
Powierzchnia: 250 m2Sypialnie: 5Kąpiele: 5ParkingHistoryczna, kamienna willa zbudowana w sty…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Stoliv. Trzypiętrowa willa z basenem na pierwszej linii nad morzem …
$1,57M
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Willa 7 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 479 m²
Piętro 3/3
Przestronny 5 sypialnia nowoczesny dom z luksusowo określone wnętrze, basen nieskończoności …
$2,55M
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Agencja
VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
$1,11M
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Willa 1 pokój w Prcanj, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Odkryj pięknie odnowiony dom w uroczej nadmorskiej miejscowości Prčanj, jednej z najbardziej…
$636 322
VAT
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 6
Luksusowa willa trzypiętrowa na pierwszej linii morskiej w Kotor - idealna mieszanka eleganc…
$6,29M
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Opis Boka Kotor Bay, dystrykt Stoliv. Dwupiętrowy dom z pięcioma sypialniami na pierwszej li…
$2,16M
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 215 m²
Powierzchnia: 215 m2 Powierzchnia działki: 494 m2; Sypialnie: 5; Orzechy słoneczne: 3 + toal…
$835 719
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Cena na zgłoszenie
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 372 m²
Willa ma piętra 2 i jest podzielona na w pełni autonomiczne apartamenty 4. Możesz w nim mies…
$2,60M
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 705 m²
Opis Boka Kotor Bay, dystrykt Stoliv. Dwupiętrowa willa z sześcioma sypialniami na pierwszej…
$1,62M
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Powierzchnia 497 m²
Willa znajduje się w miejscowości Prchan, 4 km od Kotoru. Dom składa się z podziemnej podło…
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