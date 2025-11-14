  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Bar
  4. Apart hotel Chernogore

Apart hotel Chernogore

Bar, Czarnogóra
od
$202,564
;
3
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 5691
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Lokalizacja na mapie

Bar, Czarnogóra

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Horizon
Radovici, Czarnogóra
od
$665,405
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$659,461
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Becici, Czarnogóra
od
$149,702
Apartamentowiec Pole
Polje, Czarnogóra
od
$74,168
Zespół mieszkaniowy Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
od
$297,069
Przeglądasz
Apart hotel Chernogore
Bar, Czarnogóra
od
$202,564
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Prcanj, Czarnogóra
od
$151,304
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
🌊 Wyłączne inwestycje w Prchan - tylko 80 metrów od morza!Budowa unikalnego kompleksu mieszkalnego jest wykonywana w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w Czarnogórze - w mieście Prchan, na brzegu Zatoki Boko- Kotor.📈 To nie jest tylko nieruchomość - jest to gotowa inwestycja o gwaranto…
Agencja
Red Feniks Montenegro
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Czarnogóra
od
$113,888
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
Agencja
Your Invest Home
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Polje, Czarnogóra
od
$71,321
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 40–73 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Mieszkania w budynku w budowie od sprawdzonego dewelopera. Zakończenie budowy – grudzień 2024. Lokalizacja: Bar, Polak. Istnieje możliwość zakupu mieszkań z 1 i 2 sypialniami. Na sprzedaż dostępnych jest 5 rodzajów mieszkań. Apartamenty z widokiem na miasto i góry. Powierzchnia mieszkania od…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.2 – 46.1
77,747 – 89,266
Mieszkanie 2 pokoi
62.2 – 72.9
120,337 – 141,187
Agencja
Your Invest Home
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje