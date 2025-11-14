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Kompleks mieszkalny Belmondo

Boreti, Czarnogóra
od
$169,114
;
3
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ID: 3803
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Boreti
  • Adres
    XLIV ulica, s 42 ANATOLIA New Becici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

O kompleksie

Kompleks w sercu nadmorskiej Czarnogóry - apartamenty na Riwierze Budven

Panoramiczny widok na morze. Gotowa naprawa. Usługa konsjerża 24/7.

Kompleks jest odpowiedni:

Dla inwestycji

Dla relaksu

Na życie.

 

Czarnogóra jest prawdopodobnie najlepszym wyborem na całe życie. Oto niesamowita natura, ludzie i ekologia.

Własność stanowi podstawę do uzyskania dokumentu pobytowego.

Wejście do Unii Europejskiej planowane jest na 2025 r.

W chwili nieobecności właściciel może polecić kodeksowi karnemu wynajęcie mieszkania.

Oczekiwany zwrot z wynajmu mieszkań wynosi od 8% rocznie.

Korzyści z projektu

Niesamowity widok

Nabywasz panoramiczne widoki na morze - na zawsze. Budowa wieżowców jest zabroniona przed kompleksem. W ciągu następnych 10 lat strefa przybrzeżna zgodziła się na ulepszenie i budowę elitarnego rodzinnego kompleksu hoteli o niskich wieżach. 

Dostępność infrastruktury

Wokół kompleksu znajdziesz:

  • Park
  • Place zabaw
  • Sklepy spożywcze
  • Centra fitness
  • Kliniki medyczne
  • Restauracje i bary w rozsądnej odległości

Zielona i bezpieczna plaża

Szeroka prywatna plaża z łagodnym wejściem do morza i miękkim piaskiem. Każdego roku ta plaża otrzymuje wysoką międzynarodową nagrodę Niebieskiej Flagi za wysoki poziom ekologii i bezpieczeństwa. Mieszkańcy kompleksu mają rezerwę miejsc 24/7 i dostawę na plażę iz powrotem do elektrycznego worka.

Własny parking podziemny

Kompleks ma dwa piętra podziemnego parkingu z wygodnym automatycznym podnoszeniem. Dla każdego mieszkania zapewnione są miejsca parkingowe.

Premium wnętrza z biura projektowego

Dekoracja wnętrz odbywa się zgodnie z biurem projektowym wysokiej jakości materiałów: indywidualnie wyselekcjonowany marmur, rozwiązania projektowe z drewna i kamienia. Apartamenty są sprzedawane z naprawami pod klucz. Zainstalowano system Smart Home firmy Legrand. Możliwe są niestandardowe naprawy projektu.

Wygodne warunki płatności: możliwa jest sprzedaż z płatnością przez 8 lat. Pierwsza płatność – 15%.

 

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 49.7
Cena za m², USD 5,922
Cena mieszkania, USD 313,164
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 116.0
Cena za m², USD 4,408
Cena mieszkania, USD 544,337
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 190.0
Cena za m², USD 4,493
Cena mieszkania, USD 908,746

Lokalizacja na mapie

Boreti, Czarnogóra

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Kompleks mieszkalny Belmondo
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od
$169,114
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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