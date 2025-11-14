Kompleks mieszkalny Belmondo

Kompleks w sercu nadmorskiej Czarnogóry - apartamenty na Riwierze Budven

Panoramiczny widok na morze. Gotowa naprawa. Usługa konsjerża 24/7.

Kompleks jest odpowiedni:

Dla inwestycji

Dla relaksu

Na życie.

Czarnogóra jest prawdopodobnie najlepszym wyborem na całe życie. Oto niesamowita natura, ludzie i ekologia.

Własność stanowi podstawę do uzyskania dokumentu pobytowego.

Wejście do Unii Europejskiej planowane jest na 2025 r.

W chwili nieobecności właściciel może polecić kodeksowi karnemu wynajęcie mieszkania.

Oczekiwany zwrot z wynajmu mieszkań wynosi od 8% rocznie.

Korzyści z projektu

Niesamowity widok

Nabywasz panoramiczne widoki na morze - na zawsze. Budowa wieżowców jest zabroniona przed kompleksem. W ciągu następnych 10 lat strefa przybrzeżna zgodziła się na ulepszenie i budowę elitarnego rodzinnego kompleksu hoteli o niskich wieżach.

Dostępność infrastruktury

Wokół kompleksu znajdziesz:

Park

Place zabaw

Sklepy spożywcze

Centra fitness

Kliniki medyczne

Restauracje i bary w rozsądnej odległości

Zielona i bezpieczna plaża

Szeroka prywatna plaża z łagodnym wejściem do morza i miękkim piaskiem. Każdego roku ta plaża otrzymuje wysoką międzynarodową nagrodę Niebieskiej Flagi za wysoki poziom ekologii i bezpieczeństwa. Mieszkańcy kompleksu mają rezerwę miejsc 24/7 i dostawę na plażę iz powrotem do elektrycznego worka.

Własny parking podziemny

Kompleks ma dwa piętra podziemnego parkingu z wygodnym automatycznym podnoszeniem. Dla każdego mieszkania zapewnione są miejsca parkingowe.

Premium wnętrza z biura projektowego

Dekoracja wnętrz odbywa się zgodnie z biurem projektowym wysokiej jakości materiałów: indywidualnie wyselekcjonowany marmur, rozwiązania projektowe z drewna i kamienia. Apartamenty są sprzedawane z naprawami pod klucz. Zainstalowano system Smart Home firmy Legrand. Możliwe są niestandardowe naprawy projektu.

Wygodne warunki płatności: możliwa jest sprzedaż z płatnością przez 8 lat. Pierwsza płatność – 15%.