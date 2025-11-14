Kompleks mieszkalny Belmondo

Kompleks w sercu nadmorskiej Czarnogóry - apartamenty na Riwierze Budven
Panoramiczny widok na morze. Gotowa naprawa. Usługa konsjerża 24/7.
Kompleks jest odpowiedni:
Dla inwestycji
Dla relaksu
Na życie.
Czarnogóra jest prawdopodobnie najlepszym wyborem na całe życie. Oto niesamowita natura, ludzie i ekologia.
Własność stanowi podstawę do uzyskania dokumentu pobytowego.
Wejście do Unii Europejskiej planowane jest na 2025 r.
W chwili nieobecności właściciel może polecić kodeksowi karnemu wynajęcie mieszkania.
Oczekiwany zwrot z wynajmu mieszkań wynosi od 8% rocznie.
Korzyści z projektu
Niesamowity widok
Nabywasz panoramiczne widoki na morze - na zawsze. Budowa wieżowców jest zabroniona przed kompleksem. W ciągu następnych 10 lat strefa przybrzeżna zgodziła się na ulepszenie i budowę elitarnego rodzinnego kompleksu hoteli o niskich wieżach.
Dostępność infrastruktury
Wokół kompleksu znajdziesz:
Zielona i bezpieczna plaża
Szeroka prywatna plaża z łagodnym wejściem do morza i miękkim piaskiem. Każdego roku ta plaża otrzymuje wysoką międzynarodową nagrodę Niebieskiej Flagi za wysoki poziom ekologii i bezpieczeństwa. Mieszkańcy kompleksu mają rezerwę miejsc 24/7 i dostawę na plażę iz powrotem do elektrycznego worka.
Własny parking podziemny
Kompleks ma dwa piętra podziemnego parkingu z wygodnym automatycznym podnoszeniem. Dla każdego mieszkania zapewnione są miejsca parkingowe.
Premium wnętrza z biura projektowego
Dekoracja wnętrz odbywa się zgodnie z biurem projektowym wysokiej jakości materiałów: indywidualnie wyselekcjonowany marmur, rozwiązania projektowe z drewna i kamienia. Apartamenty są sprzedawane z naprawami pod klucz. Zainstalowano system Smart Home firmy Legrand. Możliwe są niestandardowe naprawy projektu.
Wygodne warunki płatności: możliwa jest sprzedaż z płatnością przez 8 lat. Pierwsza płatność – 15%.