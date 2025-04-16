  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$704
ID: 28214
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na prvom spratu luksuznog, novoizgrađenog stambenog kompleksa Lumen Homes kod Krivog mosta (preko puta dječije bolnice), izdaje se kompletno namješten jednosoban stan površine 53m².📐 Struktura:ulazni hodnikdnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom + izlaz na prostranu terasuspavaća soba sa svojom terasommoderno opremljeno kupatilo🏢 Detalji:Sprat: 1Lift: daBalkon/terasa: daNamješten: da (nov i neuseljavan)📍 Lokacija: Naselje Prvi maj, kod Krivog mosta, preko puta dječije bolnice – odlična povezanost sa svim djelovima grada.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
