  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Czarnogóra
od
$144,354
;
7
Zostawić wniosek
ID: 28608
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se u potpunosti opremljen poslovni prostor, povrsine 41m2, na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici. Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene prostorije i toalet. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Prostor je opremljen u svrhe kozmetickog salona i kao takav se prodaje. Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.

Lokalizacja na mapie

Dalmatinska, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Handel Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,347
Handel Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Handel Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352,083
Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Czarnogóra
od
$144,354
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Handel Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,817
Izdaje se poslovni prostor ukupne površine 125m² + 60m² terase, smješten na odličnoj lokaciji uz bulevar. Prostor je pogodan za različite djelatnosti, zahvaljujući atraktivnoj poziciji i dobroj vidljivosti. Cijena zakupa: 2.400€ mjesečno
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$363,819
Površine 80 m², smješten na mezaninu, ovaj prostor je idealan za kancelarijski rad i slične poslovne djelatnosti.✅ Struktura: prostran i svijetao raspored sa kuhinjom i savršenom funkcionalnošću✅ Lokacija: prestižna poslovna zona, okružena bankama, kancelarijama i modernim objektima✅ Dodatna…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$206,556
📍 Poslovni prostor na prodaju – centar grada   Prodaje se atraktivan poslovni prostor površine 23 m² (prizemlje) + 18 m² (suteren), ukupno 41 m².   ✅ Dvoetažni prostor ✅ Klimatizovan ✅ Električna rolo zaštita ✅ Opremljen WC-om i kuhinjom   Posebna pogodnost: Prostor je već izdat pouzdanom za…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje