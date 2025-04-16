Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Prodaje se u potpunosti opremljen poslovni prostor, povrsine 41m2, na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.
Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene prostorije i toalet.
Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.
Prostor je opremljen u svrhe kozmetickog salona i kao takav se prodaje.
Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.
Lokalizacja na mapie
Dalmatinska, Czarnogóra
