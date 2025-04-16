  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
;
6
ID: 28438
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
  Izdaje se poslovni prostor – 80 m² – Stari Aerodrom, Podgorica     Izdaje se funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 80 m², smješten na atraktivnoj i prometnoj lokaciji u naselju Stari Aerodrom. Prostor se sastoji od dvije etaže:   Prizemlje: 40 m² Suteren: 40 m²     Karakteristike prostora:   Dvostrana orijentacija sa izlazima na dvije strane Veliki zajednički parking ispred zgrade Odlična vidljivost i pristupačnost sa glavne saobraćajnice Pogodan za različite djelatnosti: kancelarije, prodavnice, salone, ordinacije i slično      Cijena zakupa: 700 € mjesečno   Za dodatne informacije ili zakazivanje obilaska, molimo kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje