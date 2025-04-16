  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$293
3
ID: 28461
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Izdaje se garsonjera površine 22m², smještena na trećem spratu stambene zgrade iza Multikoma, sa liftom. Stan je nenamješten i pogodan za kancelariju. Zgrada posjeduje privatni parking pod rampom, a lokacija omogućava brz pristup svim važnim gradskim sadržajima. Mjesečna cijena zakupa: 250€.

Podgorica, Czarnogóra
