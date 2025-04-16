  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$117,361
;
5
Zostawić wniosek
ID: 28571
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se jednosoban stan ukupne povrsine 44m2!Stan se nalazi na trecem spratu zgrade na Tuskom Putu.Kompletno je opremljen i idealan je za zivot ali i za investiciju!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$190,125
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Dzielnica mieszkaniowa Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,878
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$117,361
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$176,042
Prodaje se opremljen dvosoban stan u blizini Gintasa.Stan se nalazi na petom spratu (nije poslednji) u starogradnji.Ukupna kvadratura 62m2 i posjeduje podrum od 5m2 koji je uracunat u cijenu.Iza zgrade se nalazi javni parking
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,350
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: id…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$264,063
Prodaje se trosoban stan površine 105 m² u Bloku 5, smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je orijentisan na sve četiri strane svijeta, što mu pruža izuzetnu osunčanost i prozračnost. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa javnim parkingom ispred zgrade.…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje