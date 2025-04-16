  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar

Bar, Czarnogóra
$822
ID: 28335
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

Izdaje se dvosoban stan u Baru, površine 60 m², smješten na drugom spratu zgrade. Stan ima prelijep pogled na Luku Bar i nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za udoban život tokom cijele godine ili sezonski boravak. Mjesečna cijena zakupa iznosi 700 €.

Bar, Czarnogóra
