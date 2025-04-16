  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Dobrota
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Dobrota, Czarnogóra
od
$880,208
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28554
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Miasteczko
    Dobrota

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 74m2 prodaje se potpuno namjesten kao na slikama! Posjeduje svoju privatnu krovnu terasu sa bazenom kao i terasu sa tusem pored bazena. 

Lokalizacja na mapie

Dobrota, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$619,182
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Czarnogóra
od
$100,475
Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Bijela, Czarnogóra
od
$104,217
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$187,778
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Czarnogóra
od
$880,208
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra “Big fashi…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Lastva Park Residential Complex
Zespół mieszkaniowy Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Czarnogóra
od
$716,352
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 288 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LASTVA PARK jest idealnym wyborem jako siedziba główna, dom letniskowy lub wynajem inwestycji. Położony w uroczym Donja Lastva, najbardziej prestiżowym obszarze Tivat w Czarnogórze.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od nabrzeża z pięknym widokiem na morze i unikalną mariną Porto Czar…
Deweloper
Lastva Park Residential Complex
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tivat, Czarnogóra
od
$138,453
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–69 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyposażenie:Aby uzyskać pełną listę cen, skontaktuj się z naszymi menedżerami.Kompleks mieszkalny klasy Premium składa się z 18 domów z podziemnym parkingiem. 94 miejsca parkingowe na parkingu podziemnym, 1 piętro pomieszczeń handlowych. Zamknięte terytorium, ochrona, monitoring, windy. W ko…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
51.0 – 69.0
197,906 – 267,967
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje