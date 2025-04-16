  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$190,125
;
2
ID: 28411
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se jednosoban stan u preumim dijelu grada u Central Pointu!Stan se nalazi na 6. Spratu cetvrte faze!Rok zavrsetka se ocekuje kraljem ljeta!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$190,125
