  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$704
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28328
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se dvosoban stan u City kvartu, iza Delte, površine 57 m², na četvrtom spratu zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 600 €. Idealno za parove ili porodice koje žele da žive u savremenom i urbanom dijelu grada.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$818,298
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Radanovici, Czarnogóra
od
$98,171
Rezydencja Emerald Residence
Sustas, Czarnogóra
od
$77,942
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$150,222
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$146,701
Prodaje se jednosoban stan površine 49 m², smješten iza Central Pointa, na visokom prizemlju. Stan je kompletno namješten, spreman za useljenje i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa i svih važnih sadržaja. Pogodan je za stanovanje ili kao investicija za izdavan…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$156,090
Prodaje se jednosoban nov, lijepo namjesten stan povrsine 43m2 koji se nalazi na Bul. Veljka Vlahovica - Stari Aerodrom.Jugozapatno je orijentisan i nalazi se na 4. spratu stambene zgrade
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$107,972
Prodaje se jednosoban stan na Zabjelu u izgradnji!Stan je ukupne kvadrature 46m2 i nalazi se na visokom prizemlju!Posjeduje prostranu dnevnu sobu sa trpezarijom i kuhinjom, spavacu sobu, mali hodnik sa mjestom za ormar, kupatilo i terasu.Rok zavrsetka kraj 2025. Godine
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje