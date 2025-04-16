  1. Realting.com
  3. Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Verde Village

Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Verde Village

M 10, Czarnogóra
od
$146,701
6
ID: 28782
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

O kompleksie

One bedroom apartment of 57.34m2 on the second floor is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and faces the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025.

Lokalizacja na mapie

M 10, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
