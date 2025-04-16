  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$587
;
7
ID: 28232
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban moderno opremljen stan u ulici 4. Jula u Podogrici.Stan se nalazi na 4. Spratu novoizgradjene zgrade Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

