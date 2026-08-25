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Mieszkania na sprzedaż w Sveti Stefan, Czarnogóra

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63 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Apartament na sprzedaż - Sveti Stefan Widok W pełni umeblowane mieszkanie jest na sprzedaż w…
$173 812
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/2
LOKACJAApartament ten znajduje się w miejscowości Sveti Stefan, w gminie Budva, 13 km od cen…
$255 047
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Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$436 152
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Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Alivia Hotel & Residences jest premium hotel-serwis mieszkalny projekt położony w pobliżu Sv…
$1
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w M 1, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
M 1, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartament znajduje się na parterze piętrowego przytulnego budynku, który znajduje się w odl…
$134 878
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Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Powierzchnia: 103m2Sypialnie: 2Kąpiele: 1UmeblowaneBudva, Sveti Stefan, dwupokojowe mieszkan…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/4
Nowy apartament panoramiczny 1 sypialnia w St. Stephen.Apartament z panoramicznym widokiem n…
$198 935
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Agencja
VALUE.ONE
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Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
LOKACJAApartament ten znajduje się w miejscowości Sveti Stefan, w gminie Budva, 13 km od cen…
$486 908
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Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry - sercu Sveti Ste…
$432 346
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Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Apartament w Sveti Stefan Przytulny apartament na sprzedaż w jednym z najbardziej prestiżowy…
$137 399
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Mbroker
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Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 3/5
Przestronny apartament na sprzedaż z dwoma sypialniami i wspaniały widok na pierwszą linię w…
$654 601
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Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1
Apartament na sprzedaż w Sveti Stefan z widokiem na wyspę Sveti Stefan, w pobliżu miasta Bud…
$406 078
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Agencja
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Apartment for Sale – Sveti Stefan | Sea View A fully furnished apartment is for sale in Svet…
$173 812
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Ten przestronny apartament położony jest w najbardziej charakterystycznej i prestiżowej loka…
$644 418
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Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$127 245
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Ten luksusowy apartament o powierzchni 162 m ² oferuje luksusowy komfort, elegancki design i…
$1
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Located within the exclusive Sveti Stefan Presidential Sea View Resort, this luxurious 162 m…
$1
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
For sale is a spacious three-bedroom apartment with sea view, offering exceptional comfort, …
$1
VAT
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Mieszkanie w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie
Sveti Stefan, Czarnogóra
224 000 - 634 000Powierzchnia: 67- 151 m2Sypialnie: 1-3ParkingWidok na morzeUnikalny apartam…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3/4
St. Stephen jest magicznym miejscem, z którego nie możesz oderwać oczu. Trudno sobie wyobraz…
$371 610
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Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
A4- 1883. Dwa sypialnie Apartament w Sv.Stefan z widokiem na morzeNa sprzedaż dwa sypialnie …
$302 982
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$343 279
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 2
Przestronny apartament z widokiem na morze w Sveti Stefan - 77 m ² Jasny i elegancki apart…
$296 454
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Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/2
Oferujemy na sprzedaż nowoczesne mieszkanie z 1 sypialnią i panoramicznym widokiem na morze …
$201 684
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Penthouse 5 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Penthouse 5 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 0 m²
Piętro 3
Na sprzedaż: Panoramiczny apartament 2-Sypialnia w Skyline Residential Complex, First Line!L…
$849 475
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Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$201 773
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$542 672
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Apartament na sprzedaż w Sveti Stefan z widokiem na wyspę Sveti Stefan, w pobliżu miasta Bud…
$448 951
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Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/2
LOKACJAApartament ten znajduje się w miejscowości Sveti Stefan, w gminie Budva, 13 km od cen…
$486 908
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Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$326 467
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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