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Mieszkania na sprzedaż w Ulcinj, Czarnogóra

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117 obiektów total found
Mieszkanie w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie
Ulcinj, Czarnogóra
Powierzchnia 61 m²
Ten wspaniały kompleks znajduje się w Ulcinj, na południe od Czarnogóry, na pierwszej linii …
$358,392
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Kawalerka 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Odkryj doskonałą okazję do posiadania funkcjonalnego mieszkania w samym sercu Ulcinj. Położo…
$51,837
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 2/4
Apartament znajduje się na drugim piętrze nowego budynku mieszkalnego z windą i parkingiem w…
$102,285
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TekceTekce
Mieszkanie w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie
Ulcinj, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Położony w spokojnej dzielnicy Liman Ulcinj, Oliva Park jest premium kompleks mieszkalny, kt…
$111,676
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Nekretnine Crna GoraNa sprzedaż: jednopokojowe mieszkanie w nowoczesnym budynku mieszkalnym …
$96,535
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Mieszkanie w Bulevardi Sami Frasheri, Czarnogóra
Mieszkanie
Bulevardi Sami Frasheri, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Apartament 38 m2, położony na 1 piętrze, jest na sprzedaż w centrum Ulcinj. Układ obejmuje o…
$65,582
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Mieszkanie 2 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Rozpoczęcie budowy - 01.11.2024. Zakończenie budo…
$626,060
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3
Na sprzedaż jest apartament z jedną sypialnią w nowym luksusowym kompleksie mieszkalnym pod …
$406,370
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Na sprzedaż jest apartament z jedną sypialnią w nowym luksusowym kompleksie mieszkalnym pod …
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences to luksusowy rozwój nadmorski zarządzany przez Karis…
$200,321
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Rozpoczęcie budowy - 01.11.2024. Zakończenie budo…
$408,452
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2
Ten nowoczesny 51 m ² apartament, w końcowej fazie budowy, oferuje wyjątkową możliwość zakup…
$133,702
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Mieszkanie 2 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Położony w spokojnej dzielnicy Liman Ulcinj, Oliva Park jest premium kompleks mieszkalny, kt…
$178,681
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Condo w Ulcinj, Czarnogóra
Condo
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 5
Oferujemy dwupokojowe, trzypokojowe i czteropokojowe apartamenty w nowym kompleksie mieszkal…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jest studio w nowym luksusowym kompleksie mieszkalnym zarządzanym przez Karisma …
$237,579
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 44 m²
Na sprzedaż jest przytulny jednopokojowy apartament o powierzchni 44 m2, położony w nowoczes…
$162,950
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Rozpoczęcie budowy - 01.11.2024. Zakończenie budo…
$471,291
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Mieszkanie 2 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Powierzchnia apartamentu: 70 m2. Struktura: 2 sypialnie, kuchnia - salon, 1 łazienka + toale…
$163,787
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3
Na sprzedaż jest studio w nowym luksusowym kompleksie mieszkalnym zarządzanym przez Karisma …
$229,486
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Mieszkanie w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie
Ulcinj, Czarnogóra
Powierzchnia 39 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Świetna inwestycja biznesowa! Odległość do morza…
$244,373
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2
Na sprzedaż jest apartament z jedną sypialnią w nowym luksusowym kompleksie mieszkalnym pod …
$331,178
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 64 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Rozpoczęcie budowy - 01.11.2024. Zakończenie budo…
$382,851
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 4
Na sprzedaż jest studio w nowym luksusowym kompleksie mieszkalnym zarządzanym przez Karisma …
$230,643
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Rozpoczęcie budowy - 01.11.2024. Zakończenie budo…
$431,726
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/4
Nowy apartament o powierzchni 47 m2 w nowoczesnym domu. Świetna opcja relaksu nad morzem, wy…
$114,544
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Mieszkanie 2 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż oferuje dwupokojowe mieszkanie z widokiem na morze w słonecznym mieście, południ…
$199,514
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy apartament o powierzchni 41 m2 w nowoczesnym domu. Świetna opcja relaksu nad morzem, wy…
$101,252
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Mieszkanie 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 249 m²
Piętro 5
Na sprzedaż: apartament w trzypiętrowym budynku mieszkalnym w nowym luksusowym kompleksie mi…
$1,46M
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Mieszkanie w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie
Ulcinj, Czarnogóra
Powierzchnia 39 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Świetna inwestycja biznesowa! Odległość do morza…
$239,718
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Mieszkanie 1 pokój w Derana 18 Gjerana 18, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Derana 18 Gjerana 18, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Move-in ready & rental-ready. A bright, fully furnished one-bedroom in a new building on Teu…
$139,050
VAT
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