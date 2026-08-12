Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Zabljak
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Zabljak, Czarnogóra

;
1 pokojowe
3
2 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
10 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Zabljak, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Zabljak, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/4
Wyjątkowa okazja do zakupu mieszkania w nowym budynku w Žabljak - budynku Razverše. Jest to …
$185,322
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabljak, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Oferujemy na sprzedaż w pełni odnowiony apartament 95 m2, położony na 6 piętrze budynku mies…
$323,085
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie w Zabljak, Czarnogóra
Mieszkanie
Zabljak, Czarnogóra
Zabljak, Durmitor - 1500 m nad poziomem morza; nietknięta przyroda, czyste górskie powietrze…
$5,89M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie w Zabljak, Czarnogóra
Mieszkanie
Zabljak, Czarnogóra
Powierzchnia 250 m²
Nowa restauracja jest sprzedawana lub wynajmowana w świetnym miejscu w Zabljak. Powierzchnia…
$709,020
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zabljak, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Apartament znajduje się w samym sercu Podgorica, w otoczeniu wszystkich kluczowych udogodnie…
$253,918
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Zabljak, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Zabljak, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piękny apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Žabljak, położony zaledwie 3 minuty spacer…
$147,710
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Zabljak, Czarnogóra
Mieszkanie
Zabljak, Czarnogóra
Powierzchnia 105 000 m²
Na sprzedaż jest atrakcyjna dzia ³ ka o powierzchni 105,000 m2, znajduje siê w Rudinitsa, sp…
$1,84M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zabljak, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 2
Na sprzedaż Lux dwupokojowe mieszkanie w Žabljak w nowym budynku w samym centrum miasta. Apa…
$180,192
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zabljak, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
Na sprzedaż luksusowy apartament z trzema sypialniami w Zabljak w nowym domu w samym sercu m…
$180,096
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Zabljak, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Zabljak, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Продажа таунхауса на 2 этажа площадью 45 кв м, полностью укомплектованного мебелью и посудой…
$108,194
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się