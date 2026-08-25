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Mieszkania na sprzedaż w Lustica, Czarnogóra

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86 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Półwysep Lustica, dystrykt Radovichi. Nowe apartamenty od dewelopera Dom został zbudowany w…
$179 747
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Na sprzedaż nowoczesny i funkcjonalny apartament w wyjątkowej lokalizacji na Półwyspie Łużyc…
$404 772
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 442 000 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$518 643
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 105 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,34M
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Condo w Lustica, Czarnogóra
Condo
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 510 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest wielopoziomowy kompleks mieszkalny składający się z dwóch domów położonych …
$1,85M
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$501 899
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 800 m²
Na jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, na Półwyspie Łużyckim, …
$5,61M
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$509 110
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny apartament z dużym tarasem i widokiem na morze Apartament zajmuje całe piętro ma…
$195 995
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Mieszkanie 4 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,49M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,34M
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$501 463
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Kawalerka w Lustica, Czarnogóra
Kawalerka
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 45 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$526 232
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,46M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Ten luksusowy apartament położony jest w prestiżowej dzielnicy Horizon w Luštica Bay, 67,41 …
$805 564
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Mieszkanie w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż jest planowany obiekt z dwoma apartamentami i garażem, położony na działce o pow…
$174 858
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$406 044
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 288 m²
W jednym z najbardziej atrakcyjnych zakątków wybrzeża Czarnogóry, w prestiżowej i spokojnej …
$4,39M
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$627 628
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Mieszkanie 4 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 2/3
3-pokojowe apartamenty w nowej fazie Central Lustica Bay obok pola golfowego! Idealna opcja …
$1,05M
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VALUE.ONE
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$640 025
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/4
Apartament na sprzedaż z prywatnym dziedzińcem w Centrale, Luštica Bay, jedna sypialnia.Apar…
$456 959
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,67M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,04M
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$524 389
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 291 m²
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa położona w drugim rzędzie od morza w jednym z naj…
$3,47M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 291 m²
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa położona w drugim rzędzie od morza w jednym z naj…
$3,47M
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Kawalerka w Lustica, Czarnogóra
Kawalerka
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 46 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$666 484
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Parametry nieruchomości w Lustica, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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