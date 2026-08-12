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Mieszkania na sprzedaż w Kolasin, Czarnogóra

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78 obiektów total found
Mieszkanie w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie
Kolasin, Czarnogóra
Apartament jednoosobowy na sprzedaż w Kolasin - Nowy Budynek, 4th Floor, Parking & Magazynow…
$122,304
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 29 m²
$177,737
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Deweloper
Mereha Developments
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Mieszkanie 1 pokój w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
One-Bedroom Apartment for Sale in Kolasin – New Building, 4th Floor, Parking & Storage For s…
$121,669
VAT
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1
W pełni umeblowany apartament z tarasem na sprzedaż w Kolašin, położony przy ulicy Boška Raš…
$166,292
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 33 m²
$216,939
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Deweloper
Mereha Developments
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Mieszkanie 3 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Niezawodne inwestycje z gwarantowanym dochodem!Mountain Retreat by Dukley - twój dom w górac…
$492,110
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 29 m²
$186,365
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Deweloper
Mereha Developments
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Mieszkanie 2 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Powierzchnia: 36 m2Sypialnie: 1Kąpiele: 1Jedna sypialnia, apartament typu superior, w pełni …
$289,227
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Mieszkanie 1 pokój w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
For sale (urgent): brand new, unfurnished 1-bedroom apartment of 46 m² in Kolašin, Montenegr…
$100,753
VAT
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Mieszkanie w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie
Kolasin, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Odkryj obiecującą okazję inwestycyjną w Kolasin, Czarnogóra, szybko rozwijające się miasto g…
$100,059
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 28 m²
Twoje aktywa w Czarnogórze, zarządzane przez Global Brand, z gwarantowanym dochodem w wysoko…
$177,900
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Deweloper
Mereha Developments
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 29 m²
$177,737
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Deweloper
Mereha Developments
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 28 m²
$179,735
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Deweloper
Mereha Developments
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Mieszkanie 1 pokój w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
A modern apartment for sale in Kolašin, located in the quality Eurozox residential building,…
$157,590
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
PROJEKT INWESTYCJI I PRZYJĘCIA INWESTYCJI CHERNOGORII ✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostę…
$195,731
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 29 m²
$178,910
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Deweloper
Mereha Developments
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English, Русский, Српски
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Mieszkanie 4 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 2/2
Luksusowe apartamenty na poddaszu w MOUNTAIN RETREAT DUKLEY, położony w samym sercu popularn…
$830,865
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Agencja
VALUE.ONE
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 29 m²
$187,194
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Deweloper
Mereha Developments
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 35 m²
$228,576
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Deweloper
Mereha Developments
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Mieszkanie 2 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
PROJEKT INWESTYCJI I PRZYJĘCIA INWESTYCJI CHERNOGORII ✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostę…
$409,252
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Apartament jednoosobowy na sprzedaż w Kolasin - Nowy Budynek, 4th Floor, Parking & Magazynow…
$122,586
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 41 m²
$282,339
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Deweloper
Mereha Developments
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Mieszkanie 1 pokój w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy na sprzedaż pokoje hotelowe w kompleksie premium zarządzanym przez międzynarodową …
$173,587
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Mieszkanie 2 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
PROJEKT INWESTYCJI I PRZYJĘCIA INWESTYCJI CHERNOGORII ✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostę…
$296,695
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 43 m²
$276,056
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Deweloper
Mereha Developments
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 29 m²
$178,528
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Deweloper
Mereha Developments
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 51 m²
$354,788
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Deweloper
Mereha Developments
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Mieszkanie w Kolasin, Czarnogóra
Mieszkanie
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 41 m²
PROJEKT INWESTYCJI I PRZYJĘCIA INWESTYCJI CHERNOGORII ✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostę…
$277,738
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 29 m²
$177,737
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Deweloper
Mereha Developments
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$316,438
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Deweloper
Kolasin Valleys
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