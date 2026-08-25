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Mieszkania na sprzedaż w Prcanj, Czarnogóra

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43 obiekty total found
Mieszkanie w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie
Prcanj, Czarnogóra
Cena: 7,000,000Lokalizacja: Prčanj, Kotor, Czarnogóra (obszar światowego dziedzictwa UNESCO)…
$8,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/3
Luksusowy apartament nad morzem w Stoliwie z widokiem na Perast i Wyspy Dziewicze Odkryj eks…
$301 933
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Mieszkanie 1 pokój w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Muo, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Ten stylowy i komfortowy apartament położony jest w uroczej nadmorskiej miejscowości Muo, za…
$244 203
VAT
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Mieszkanie w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie
Prcanj, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 6 m²
Odkryj nowy standard ekskluzywnego życia w projekcie STAR BAY, położonym w malowniczej dziel…
$153 628
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Mieszkanie 2 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż przytulny apartament w cichej miejscowości wypoczynkowej Boko - Kotor Bay Prchan…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Opis Boka Kotor Bay, dystrykt Stoliv. Apartament z dwoma sypialniami na pierwszej linii nad …
$442 199
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/3
Apartament ten jest idealnym miejscem dla tych, którzy szukają spokojnego wypoczynku w piękn…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Witaj w swoim kawałku przybrzeżnego raju w Prcanj, Kotor! Ten wspaniały apartament położony …
$270 656
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Mieszkanie 1 pokój w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Opis Boka Kotor Bay, dystrykt Stoliv. Apartament z jedną sypialnią Odległość do morza wynosi…
$156 399
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Mieszkanie 3 pokoi w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/3
Oferujemy dwupokojowe mieszkanie w domu w pobliżu zatoki, na pierwszej linii od morza, obok …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Odkryj ten pięknie odnowiony i w pełni umeblowany apartament z jedną sypialnią w Prčanj, Kot…
$288 656
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1/3
Dwupoziomowy apartament w Hyatt Regency Kotor Bay Resort.Pierwsza linia morza · Boko- Kotor …
$1,15M
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Opis Boka Kotor Bay, dystrykt Stoliv. Apartament z jedną sypialnią u podnóża Vrmac Hill Odle…
$134 405
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Mieszkanie 2 pokoi w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/3
Dwupokojowe mieszkanie z widokiem na morze w nowym budynku w zabytkowym mieście Prčanj, zale…
$334 058
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Agencja
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Mieszkanie 4 pokoi w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Nowoczesny apartament trzypokojowy w kompleksie mieszkalnym z basenem, położony w malownicze…
$394 504
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Mbroker
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Mieszkanie 2 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 2/3
Unikalny apartament z stylowych rozwiązań kolorystycznych w małym budynku (tylko 5 apartamen…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie
Muo, Czarnogóra
Uroczy Stone House z widokiem na morze Breathtaking - Zatoka Kotor Odkryj rzadką okazję do p…
$1,63M
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Mieszkanie 1 pokój w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Odkryj nowy standard ekskluzywnego życia w projekcie STAR BAY, położonym w malowniczej dziel…
$206 807
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Apartament na sprzedaż w Stolivie, na pierwszej linii nad morzem. Powierzchnia całkowita 100…
$441 286
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Mieszkanie 1 pokój w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Muo, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Located in the charming coastal village of Muo, just 2 km from the historic Old Town Kotor, …
$214 369
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/3
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$181 566
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 3 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
prcanj boka kotorska zatoka. Przytulny apartament z 2 sypialniami z pięknym widokiem na mor…
$180 303
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Mieszkanie 3 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/3
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$230 521
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 3 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż przestronne nowoczesne mieszkanie w Prcanj, Kotor.Powierzchnia apartamentu to 97…
$252 080
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Mieszkanie 6 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 6 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 273 m²
Powierzchnia 273 mkw. Podłogi 4 Powierzchnia działki wynosi 280 mkw. Sypialnie 6 Łazienk…
$520 968
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Mieszkanie 2 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Mały budynek mieszkalny w budowie z luksusową klasą basenó…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Stoliv. Apartament z jedną sypialnią Odległość od morza wynosi 100…
$140 550
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Mieszkanie 3 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 204 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Mały budynek mieszkalny w budowie z luksusową klasą basenó…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 5 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 3/3
Two-bedroom apartment with an open Bay view is located in settlement of Prcanj, Kotor.   …
$284 367
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