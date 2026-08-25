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Mieszkania na sprzedaż w Sutomore, Czarnogóra

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57 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w , Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 5/7
Apartament znajduje się w płaskiej części Sutomore, zaledwie 500 metrów od morza, na 5 piętr…
$120 244
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Mieszkanie w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie
Sutomore, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 3/5
Studio apartament 34m2 w nowym budynku w centrum miasta. Taras z widokiem na góry. Sklep Val…
$100 767
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Mieszkanie w 8, Czarnogóra
Mieszkanie
8, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/5
Studio 36m2, w tym taras, znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą w centrum Sutomor…
$123 035
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 1 pokój w 52 VuJo, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
52 VuJo, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
34 m2 124; 1 sypialnia 124; 1 łazienka 124; Widok na morze 124; Winda 124; W pełni umeblowan…
$120 323
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/5
Apartament ma powierzchnię 48 m2 z dwupoziomowym układem, w pełni gotowy do wprowadzenia. Na…
$134 677
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Witamy w uosobieniu współczesnego życia w sercu Sutomore! W renomowanym budynku mieszkalnym …
$150 905
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Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Sutomore, nowe studio, jedno- i dwupokojowe apartamenty na pierwszej linii do morza i plaży.…
$215 445
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 6/6
66 m2 apartament znajduje się na 6 piętrze w nowym budynku w centrum miasta, sklep Vali znaj…
$186 050
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Mieszkanie w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie
Sutomore, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 4/5
Powierzchnia apartamentu wynosi 37 m2. Mieszkanie jest sprzedawane z wysokiej jakości wykońc…
$193 620
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
nasz dom przy plaży - kroki od morza. W projekcie butikowym 30 nowych apartamentów przy plaż…
$154 114
VAT
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Mieszkanie w 10, Czarnogóra
Mieszkanie
10, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 5
Nowoczesne urządzone studio apartament o powierzchni 31 m2 w Sutomore, Vali budynku. Apartam…
$112 046
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$213 425
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 6/6
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 64 m2 znajduje się na 6 piętrze w nowym budynku w cen…
$178 108
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Mieszkanie 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
W samym sercu Czarnogóry Primorye, w najbardziej malowniczym miejscu, na wyjątkowym Półwyspi…
$989 129
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Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 6/6
63 m2 apartament znajduje się na 6 piętrze w nowym budynku w centrum miasta, sklep Vali znaj…
$159 978
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Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3
Ten piękny apartament z trzema sypialniami o powierzchni 63.55 m ², położony na trzecim pięt…
$262 296
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Mieszkanie w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie
Sutomore, Czarnogóra
144 352 - 225 607 €
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Bar Riviera, Sutomore. Apartament z jedną sypialnią Odległość do morza 900 m. na płaskiej d…
$104 731
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Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/1
Apartament znajduje się w malowniczym kompleksie falistym w Sutomore, znajduje się na 1 pięt…
$176 168
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/5
38m2 mieszkanie na 4 piętrze w nowym budynku w centrum miasta. Struktura: 1 sypialnia, salon…
$121 764
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
our beachside home—steps from the sea. In a boutique project of 30 new apartments by the bea…
$154 114
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Witamy w uosobieniu współczesnego życia w sercu Sutomore! W renomowanym budynku mieszkalnym …
$257 724
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Agencja
International Property Alerts
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Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2/8
Na sprzedaż - przytulne 1-pokojowe mieszkanie w Sutomore: morze i stara forteca zaledwie 3 m…
$117 169
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 4
PROJEKT INWESTYCJI I PRZYJĘCIA INWESTYCJI CHERNOGORII ✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostę…
$165 938
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 4
PROJEKT INWESTYCJI I PRZYJĘCIA INWESTYCJI CHERNOGORII ✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostę…
$258 526
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 4
PROJEKT INWESTYCJI I PRZYJĘCIA INWESTYCJI CHERNOGORII ✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostę…
$258 526
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
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Mieszkanie w 10, Czarnogóra
Mieszkanie
10, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/5
Nowoczesny apartament studyjny o powierzchni 38 m2 w Sutomore, w popularnym budynku Vali. Ap…
$113 442
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 4/5
Przestronne studio apartament o powierzchni 74 m2. Mieszkanie jest częściowo umeblowane. Łaz…
$387 240
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$253 403
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/3
Apartament o powierzchni 40m2 na przedostatnim piętrze w niskowieżowym budynku mieszkalnym. …
$100 189
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