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Mieszkania na sprzedaż w Dobrota, Czarnogóra

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203 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/6
Ekskluzywna i pilna oferta! Wyobraź sobie, że budzisz się przy zapierającym dech w piersiac…
$484,870
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A+RealEstate Montenegro
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Mieszkanie w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie
Dobrota, Czarnogóra
Powierzchnia 60 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$369,255
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Nowe apartamenty od dewelopera. Kupujący jest zwolniony z…
$149,405
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Dobrocie w kompleksie z basenem w pobliżu morza. Aparta…
$443,681
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Mieszkanie w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie
Dobrota, Czarnogóra
Powierzchnia 53 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$354,458
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Dobrota, Kotor - 90 m ²Przestronny apartament z dwoma s…
$453,054
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Agencja
Mbroker
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w , Czarnogóra
Mieszkanie
, Czarnogóra
$215,290
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w , Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3
Umeblowany apartament z widokiem na morze w Dobrota. Przytulny apartament o powierzchni 60 m…
$305,357
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Jedna sypialnia urządzony apartament z widokiem na morze, Dobrota, Kotor Powierzchnia: 50m2 …
$259,347
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/3
1-pokojowe mieszkanie z przestronnym tarasem w Dobrota.Ten jasny i przytulny apartament znaj…
$361,417
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Agencja
VALUE.ONE
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Mieszkanie 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Wyłącznie dwupokojowe mieszkanie 106m2 z otwartym widokiem na morze, w budynku z łącznie trz…
$483,045
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie
Dobrota, Czarnogóra
Powierzchnia 54 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$297,630
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie
Dobrota, Czarnogóra
$357,472
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 4/5
Oferujemy na sprzedaż apartamenty w Dobrocie - malowniczej nadmorskiej okolicy w pobliżu Zat…
$265,221
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Mieszkanie 3 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Nowy kompleks mieszkalny z basenem 40 m od morza w ekskluzywnym nadmorskim kurorcie Ljuta, K…
$319,187
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Apartament na sprzedaż w Kotor, Dobrota w cichej okolicy w pobliżu morza. Apartament ma powi…
$315,577
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Mieszkanie 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
Przestronny apartament znajduje się w autentycznym kamiennym domu, w pobliżu najstarszego mi…
$522,576
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Mieszkanie 3 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Apartament z fantastycznym widokiem na Boka Bay, 3 sypialnie + gość z kuchnią w rodzaju, któ…
$331,234
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Mieszkanie 5 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 5 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Nowe, w pełni wyposażone apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i zatokę w Dobrota, K…
$1,09M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 4/4
Luksusowy nowy apartament z panoramą Widok Zatoki Kotor - DobrotaWyjątkowa okazja do nabycia…
$551,575
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Agencja
VALUE.ONE
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Mieszkanie 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Na sprzedaż znajduje się jednopokojowy apartament o powierzchni 42m ², położony na drugim pi…
$115,100
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Mieszkanie w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie
Dobrota, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1
Studio apartament o powierzchni 37m2 w miejscowości Dobrota. Struktura studia obejmuje kuchn…
$109,910
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Mieszkanie 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Oferujemy jednopokojowe mieszkanie znajduje się w pięknej okolicy Dobrota, część Kotor znany…
$162,767
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Mieszkanie w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie
Dobrota, Czarnogóra
Powierzchnia 32 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Apartament jest studio w nowym kompleksie mieszkalnym z ba…
$128,005
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 4/4
Eleganckie życie nad morzem - ekskluzywny dom w sercu Zatoki Kotor Odkryj wyrafinowany luksu…
$864,852
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Mieszkanie 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/5
Umeblowane 3-pokojowe mieszkanie w Dobrota.Luksusowy apartament z 3 sypialniami i panoramicz…
$671,358
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Agencja
VALUE.ONE
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Mieszkanie w , Czarnogóra
Mieszkanie
, Czarnogóra
$386,825
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 4/5
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$265,221
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 3 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 4/5
Oferujemy na sprzedaż apartament z dwoma sypialniami w Dobrota - malowniczej nadmorskiej oko…
$276,753
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Mieszkanie 3 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Powierzchnia: 81,84 m2 (56,48 m2 + tarasy 25,36 m2)Sypialnie: 2Łazienka: 1Nowocześnie urządz…
$483,966
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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