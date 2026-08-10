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Mieszkania na sprzedaż w Bar, Czarnogóra

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566 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
124; 47 m2 124; 1 sypialnia 124; 1 łazienka 124; 1-9 piętro 124; 4 windy 124; nowoczesny kom…
$124,654
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MONTBEL D.O.O.
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Mieszkanie 1 pokój w 2, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
2, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 22
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Odkryj ten markowy nowy, nigdy nie zajmowany dwupokojowy apartament w barze, położony w wyso…
$1
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
124; 57 m2 124; 1 sypialnia 124; 1 łazienka 124; 9 piętro od 10 m2 124; balkon 8 m2 124; 600…
$193,727
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MONTBEL D.O.O.
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Mieszkanie 3 pokoi w 48, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
48, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
124; 131,1 m2 124; 3 sypialnie 124; 3 łazienki 124; 10 piętro 124; taras 18 m2 124; podziemn…
$460,101
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Mieszkanie 1 pokój w 69, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
69, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
124; 48,10 m2 124; 1 sypialnia 124; 1 łazienka 124; 2-6 piętro 124; 600 m do morza 124;Oferu…
$158,095
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 9
Na sprzedaż: jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 47 m ² w nowym kompleksie mieszkalnym w …
$155,461
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Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 7
Nieruchomość, Czarnobyl apartament 59.40 m ²Apartamenty są na sprzedaż w nowym luksusowym ko…
$196,310
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Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 22 m²
Numer obiektu: 538791. Usługi Agencji do zwalczania transakcji pod kluczem jest bezpłatny dl…
$70,044
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Kawalerka w Bar, Czarnogóra
Kawalerka
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/10
Bar. Residential business complex by the sea and mountains The walls are painted white. El…
$115,679
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Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
A modern and spacious one-bedroom apartment of 72 m² is for sale in the exclusive Soho City …
$250,290
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Apartament znajduje się w samym sercu miasta w jednym z najlepszych domów.Z sypialni i salon…
$273,973
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Mieszkanie 3 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Piętro 5/5
Apartamenty od dewelopera w nowym kompleksie w Ilino, Bar. Zaledwie 300 metrów od morza. Pro…
$771,554
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Mieszkanie 4 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 99 m²
Numer obiektu: 538807. Usługi Agencji do zwalczania transakcji pod kluczem jest bezpłatny dl…
$393,911
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Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$283,625
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 3 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Bar, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Bar, Makedonsko naselje, dwupokojowe mieszkanie w nowym kompleksie mieszkalnym w jednym z na…
$256,958
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Apartament jest na sprzedaż w nowym luksusowym domu klasy w budowie w mieście Bar. Jest to d…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Monteonline
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Mieszkanie 4 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Pilna sprzedaż / Zmniejszona z 449000 euro do 409000 euroNa sprzedaż jest unikalny trzypozio…
$472,702
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Mieszkanie w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Studio apartament jest prezentowany na sprzedaż w nowym luksusowym domu klasy w budowie w mi…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Monteonline
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Condo w 3, Czarnogóra
Condo
3, Czarnogóra
Liczba kondygnacji 10
Oferujemy na sprzedaż apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym w mieście Bar - nowoczesny …
$124,654
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Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Brand new 1-bedroom apartment of 45 m², completed in October 2025, in a modern residential b…
$185,400
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Położony w pięknej i spokojnej okolicy baru, ten prawie nowy budynek mieszkalny jest przezna…
$154,913
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Mieszkanie 3 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Bar, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 11
Ostatnie 2-pokojowe mieszkanie 71 m ² w barze - FORTUNA HomesJasny apartament o powierzchni …
$195,616
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Agencja
Status-M, D.O.O
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Mieszkanie 2 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
W prestiżowej lokalizacji w samym sercu baru, zaledwie 300 metrów od morza, ekskluzywny dwup…
$526,262
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Agencja
Monteonline
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Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
1-bedroom apartment of 35 m² + 57 m² terrace in a modern residential complex Twin House, in …
$144,728
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 144 m²
Apartament w nowym budynku w mieście Bar.Oferujemy trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 144…
$425,412
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Mieszkanie 3 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 76 m²
Numer obiektu: 538804. Usługi Agencji do zwalczania transakcji pod kluczem jest bezpłatny dl…
$210,826
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Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
For sale: a modern two-bedroom apartment of 74 m², located on the 10th floor of a high-quali…
$247,972
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piękny apartament o powierzchni 67 m2 z dwoma sypialniami i dużym tarasem z pięknym widokiem…
$215,341
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Agencja
Monteonline
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Mieszkanie 2 pokoi w 8, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
8, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3/5
Apartament znajduje się na trzecim piętrze w nowym budynku z 2 windami 100m od hotelu. z mor…
$316,670
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Mieszkanie 2 pokoi w 2 a, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
2 a, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 4/5
Piękny apartament o powierzchni 54 m2 znajduje się na 4 piętrze (nie ostatnim) w budynku pię…
$174,164
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Parametry nieruchomości w Bar, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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