Kompleks mieszkalny Oceanfront villa by Radisson Resort Maldives

Ocean front willa w kompleksie hotelu Radisson Resort kategorii Upscale znajduje się na pierwszej linii oceanu, wśród laguny z krystalicznie czystej wody.

Każda jednostka ma widok, z bezpośrednim widokiem na ocean i zachody słońca.

25 minut motorówką od Mężczyzna International Airport

Leasehold 50 + 49 lat

Charakterystyka projektu:

• 97 pokoi hotelowych od 34 m2

• 41 wille z dostępem do oceanu

• 2 sale konferencyjne i sala konferencyjna - powierzchnia 170 m2

• Rozrywka i infrastruktura komercyjna - ponad 2000 m2

• Koszt jednostek hotelowych zaczyna się od €249,000

• Koszt willi zaczyna się od 450.000 EUR

Infrastruktura:

Hotel łączy nowoczesny styl i kompletną infrastrukturę wypoczynkową:

• Restauracja panoramiczna i taras z widokiem na ocean

• Lobby bar i obszar współpracy

• Sala kinowa i medialna

• Boutique i showroom lokalnych marek

• Pokój zabaw dla dzieci

• Centrum fitness i odkryty obszar jogi

• Kompleksowy i relaksacyjny taras SPA

• Obszar gry i przestrzenie wypoczynkowe

• Restauracja nad wodą

• Pływający kompleks SPA

• Sale konferencyjne i konferencyjne

Środowisko:

Śnieżne plaże, laguny koralowe i czyste wody turkusowe. W pobliżu znajdują się najlepsze miejsca do surfowania, mangrowy, nurkowania i nurkowania. Wyspiarski ekosystem z żółwiami morskimi i tropikalną fauną.

Projekt inwestycyjny hotelu na Malediwach: szczegółowa analiza Oto oferta inwestycji w ekskluzywny hotel w budowie na Malediwach pod kierownictwem międzynarodowej marki stylu życia. Projekt jest realizowany przez firmę z dużym (80-letnim) doświadczeniem w rozwoju.

Oto najważniejsze aspekty, które warto podkreślić.

1. Istotą wniosku jest Format: współwłasność hotelu - inwestorzy prywatni mogą stać się współwłaścicielami obiektu. - Segment: upscale (średni segment cenowy pomiędzy budżetem a luksusem). - Położenie: Wyspa Tulusdu, w pobliżu głównego międzynarodowego lotniska Malediwów (Velana), który zapewnia wysoką dostępność transportu. - Zarządzanie: międzynarodowa marka nr 1 w segmencie hoteli stylu życia, która gwarantuje standardy usług i marketingu.

2. Dlaczego Malediwy są obiecującym rynkiem - wzrost turystyki: w ciągu ostatnich 10 lat przepływ turystów wzrósł o 7,5% rocznie. W 2022 r. kraj powrócił do wskaźników niskiego poziomu. Turystyka stanowi około 30% PKB kraju. - Publiczność Premium: Większość gości są dobrze - off turystów z krajów G20, średni czek wynosi 512 dolarów dziennie. - Ograniczona podaż: tylko 185 z 1,190 wysp zamieszkuje, budowa nowych hoteli jest ściśle regulowana, co ogranicza konkurencję.

3. Zaletą projektu jest unikalna nisza: na Malediwach prawie nie ma ekskluzywnych hoteli, a większość nowych obiektów to luksusy. Stwarza to niedobór dostaw dla publiczności chętnej zapłacić 200-350 dolarów za noc. - Tulusdu lokalizacja: - 30 minut motorówką z lotniska (oszczędności na transfery do 700 dolarów w porównaniu do zdalnych atoli). - World- class surfing (Cokes and Chickens are family spots). - Nurkowanie i oglądanie rekina przed hotelem. - Zamieszkana wyspa z przygotowaną infrastrukturą (sieci energetyczne, woda, budynki mieszkalne), która zmniejsza koszty operacyjne o 40%. - Zarządzanie międzynarodowe: marka łańcucha zapewnia 18-25% wyższy współczynnik obłożenia, a średnia stopa jest 30- 40% wyższa w porównaniu z hotelami nieobjętymi łańcuchem.

4. Wskaźniki ekonomiczne - Zysk z najmu: podaje się 12- 14% rocznie. - Wysoka obsada: segment upscale prowadzi pod względem obsadzenia (72% wobec 65% w przypadku luksusu i 58% w przypadku hoteli budżetowych). - RevPAR (dochód za pokój): Malediwy mają wyższe dochody niż Seszele, Wyspy Kanaryjskie i Karaiby (310 dolarów w porównaniu do 205 dolarów, 145 dolarów i 230 dolarów, odpowiednio).

5. Gwarancje inwestycyjne i ramy prawne - Ustawodawstwo: w oparciu o system brytyjski, uznane na całym świecie. - Ochrona inwestycji: zawierane są umowy międzynarodowe (na przykład ICSID) oraz odrębny system prawny dla przedsiębiorstw. - Forma własności: inwestor otrzymuje udział w nieruchomości z dzierżawionym gruntem, umowa najmu jest zarejestrowana i zatwierdzona przez państwo.

6. Konkurencyjne środowisko i główni gracze - Hilton, Marriott, Four Seasons, Aman Resorts itp już działają na rynku. Firmy chińskie i arabskie dokonują dużych inwestycji w rozwój Malediwów (ponad 4,7 miliarda dolarów tylko w budownictwie).

7. Docelowa publiczność i popyt - Ponad 40% turystów szuka ofert upscale (dzienny budżet 200- 350 dolarów). - Średni pobyt jest 7.9 nocy (wyższa niż w ZEA lub Turcji).