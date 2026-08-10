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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lombardia, Włochy

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Mediolan
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723 obiekty total found
Willa 18 pokojów w Monza, Włochy
UP UP
Willa 18 pokojów
Monza, Włochy
Pokoje 18
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa w Monzie - 600 m2 w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów• Monza • Stre…
$2,84M
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Willa 5 pokojów w San Felice del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
San Felice del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 475 m²
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАНЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕЧЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом центре…
$937,760
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Soiano del Lago, Włochy
Willa 4 pokoi
Soiano del Lago, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
ABI- 908L. Willa nad jeziorem GardaPrestiżowa willa z panoramicznym widokiem na jezioro Gard…
$1,52M
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Willa 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 580 m²
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
$1,93M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Pianello del Lario, Włochy
Willa 4 pokoi
Pianello del Lario, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
GR- Al1. Nowa luksusowa willa na pierwszej linii jezioraPianello del Lario: opuszczona willa…
$3,16M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
GH-DV001784. Шикарный пентаус с захватывающим видом на озероЭКСКЛЮЗИВНАЯ продажа великолепно…
$1,47M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
GA- V001456. Apartament w centrum Desenzano del Garda w Desenzano del GardaPołożony w zabytk…
$281,328
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 82 m²
GA- V001230. Apartament nad jeziorem w Desenzano del GardaPołożony w dobrze strzeżonej i spo…
$339,938
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Cernobbio, Włochy
Willa 5 pokojów
Cernobbio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
$4,45M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
GA- V001396. Nowa, nowoczesna willa w Lonato del GardaW cichej dzielnicy mieszkalnej otoczon…
$385,654
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Monvalle, Włochy
Willa 3 pokoi
Monvalle, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 450 m²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Lecco, Włochy
Willa 6 pokojów
Lecco, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 570 m²
IT- 300418-1. Historyczna willa nad jeziorem ComoNa sprzedaż znajduje się zabytkowa willa na…
$5,63M
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Willa 4 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
GH-PV001500. Элитная современная вилла в Манерба-дель-ГардаЭлитная современная вилла в Манер…
$1,82M
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
GH-V001920. Эксклюзивный пентхаус с видом на озеро и частным бассейномОсобенно известный за …
$1,88M
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Mieszkanie 4 pokoi w Soiano del Lago, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Soiano del Lago, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
GH- PV006530. Duży apartament z basenem i ogrodemSoiano del Ago, w ekskluzywnej rezydencji s…
$527,490
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Mieszkanie 6 pokojów w Molina, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Molina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
MV- 270221-2. Apartament w Fajeto Lario z widokiem na jezioro ComoApartament w Fajeto Lario …
$808,818
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Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- DV5967. Apartament z trzema sypialniami dwa kroki od promenadyPołożony w prestiżowej lok…
$583,755
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Willa 10 pokojów w Cremona, Włochy
Willa 10 pokojów
Cremona, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 50 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Odnowiony dom z 5 hektarami ziemi - Cremonese wsiW malowniczej kramońskiej wsi oferujemy na …
$930,945
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
$702,148
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Willa 4 pokoi w San Felice del Benaco, Włochy
Willa 4 pokoi
San Felice del Benaco, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 315 m²
GH-LV01652. Современная вилла с видом на озероВилла в стиле "модерн" в удивительно красивом …
$1,11M
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Mieszkanie 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$326,269
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Mieszkanie 4 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
GH- LV06375. Przestronny apartament w centrum z widokiem na jezioro.W centrum miasta Salo, g…
$562,656
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Willa 6 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 650 m²
ABI- 1164A. Prestiżowa willa z basenem i przestronnym ogrodem w Padeng sul GardaPrestiżowa w…
$2,34M
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Mieszkanie 4 pokoi w Travedona Monate, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Travedona Monate, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
PL- PR _ A01. Luksusowy apartament z basenemLuksusowe apartamenty na sprzedaż w luksusowym k…
$457,158
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Willa 4 pokoi w Civiglio, Włochy
Willa 4 pokoi
Civiglio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
PL- PR _ P10. Kamienny dom w samym sercu miasta ComoEkstra kamienny dom, zbudowany w XVII wi…
$1,47M
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
GH- DV00953. Wspaniały apartament z fantastycznym widokiem na jezioro.Ten apartament z elega…
$1,58M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
OC-012. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 50м ² В МИЛАНЕМебель и техника включены в стоимость. От…
$318,780
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Mieszkanie 3 pokoi w San Felice del Benaco, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Felice del Benaco, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GA- V000710. Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w San Felice del Benaco Położony w …
$703,320
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
ABI- 1254A. Prestiżowy apartament nad jeziorem GardaW prestiżowej okolicy miasta turystyczne…
$1,41M
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Typy nieruchomości w Lombardia.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Lombardia, Włochy

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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