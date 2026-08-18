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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lonato del Garda, Włochy

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26 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
GA- V001399. Willa na sprzedaż w Lonato del GardaW spokojnej dzielnicy mieszkalnej hilly Lon…
$420,820
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Willa 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
GA- V001192. Dom Terraced z prywatnym ogrodem w LonatoW odległości krótkiego spaceru od cent…
$304,772
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Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- DV5967. Apartament z trzema sypialniami dwa kroki od promenadyPołożony w prestiżowej lok…
$583,755
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
GA- V001405. Nowy rozwój ekskluzywnych willi w Lonato del GardaNiedaleko od centrum miasta L…
$432,542
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Willa 5 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
ABI- 1170A. Piękna willa z widokiem na jezioro GardaPiękna willa z basenem, prywatny ogród i…
$1,88M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
GA- V001307. Designerska willa z pięknym widokiem na jezioro w Lonato del GardaPołożony w ek…
$1,29M
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
GA- V001329. WILLA WOLFHAUS in the Green Environment in LONATOPołożony w pięknej konkurencji…
$1,08M
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Willa 5 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 330 m²
GA- V001120. Prestiżowa willa w LonatoPrzy bramie Desenzano d / g w pagórkowatym obszarze, o…
$879,150
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 495 m²
GA- V001321. Design Villa z ogólnym widokiem na jezioro w LonatoPołożony w gminie Lonato d /…
$2,23M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
GA- V001396. Nowa, nowoczesna willa w Lonato del GardaW cichej dzielnicy mieszkalnej otoczon…
$385,654
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
GA-V000493. храсивый прекрасно отреставрированый дом в LonatoПогруженный в зеленую сельскую…
$926,038
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 320 m²
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
$2,17M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Lonato del Garda, w cichej, dogodnej lokalizacji i przy głównych kanałach komunikacyjnych, o…
$458,747
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Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Lonato del Garda W cichej wiosce na obrzeżach miasta znajduje się nowy kompleks mieszkalny z…
$306,561
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Mieszkanie 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Lonato del Garda w okolicy przylegającej do centrum oferujemy apartamenty o nadchodzącej bud…
$383,201
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Willa 7 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 7 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
In Lonato, in a hamlet adjacent to Desenzano, surrounded by greenery we offer newly built de…
$952,529
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Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$303,276
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Dom 10 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Dom 10 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Piękna posiadłość odnowiona w 2008 roku, używana jako dom właściciela w Lonato del Garda, mi…
$979,901
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Willa 6 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
W Lonato del Garda, w spokojnej okolicy, dogodnej dla wszystkich usług i głównych tras komun…
$502,541
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Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$278,095
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Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Surrounded by nature with an open view and set in a beautiful Borgo and rural context, locat…
$315,320
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Mieszkanie 2 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$185,032
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Willa 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
W Lonato del Garda, w spokojnej okolicy, dogodnej dla wszystkich usług i głównych tras komun…
$502,541
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Dom 10 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Dom 10 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 4
Powierzchnia 474 m²
Lonato del Garda, inside the hills with a green area of 15.000sm , typical italian RUSTICO, …
$821,146
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Mieszkanie 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$326,269
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Mieszkanie 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$371,158
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