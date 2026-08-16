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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Comunita montana del Sebino bresciano, Włochy

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domy
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5 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Iseo, Włochy
Willa 5 pokojów
Iseo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 287 m²
The 'Le Ville' project is conceived as a single intervention, consisting of three residentia…
$859,466
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Penthouse 6 pokojów w Iseo, Włochy
Penthouse 6 pokojów
Iseo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
W jednym z najbardziej fascynujących miejsc nad jeziorem Iseo, w idealnym miejscu do życia, …
$826,620
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Willa 7 pokojów w Iseo, Włochy
Willa 7 pokojów
Iseo, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 282 m²
The 'Le Ville' project is conceived as a single intervention, consisting of three residentia…
$848,517
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 5 pokojów w Iseo, Włochy
Willa 5 pokojów
Iseo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
The "Le Ville" project is conceived as a single intervention, consisting of three residentia…
$760,928
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Willa 10 pokojów w Sulzano, Włochy
Willa 10 pokojów
Sulzano, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
In Sulzano, a stone's throw from the centre, an excellent opportunity, unique villa pieds d'…
$1,85M
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Parametry nieruchomości w Comunita montana del Sebino bresciano, Włochy

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