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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Comunita Montana Valli del Verbano, Włochy

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Laveno Mombello
3
6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ponte, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ponte, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
PL- PR _ A35. Apartamenty na sprzedaż z widokiem na jezioro w malowniczej miejscowości Laven…
$246,162
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Motte, Włochy
Willa 6 pokojów
Motte, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 950 m²
AS-VF-26. Вилла на озере Маджоре Озеро Маджоре – городок Луино. Вилла “ Бароци ” в неокласси…
$9,38M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Laveno, Włochy
Willa 6 pokojów
Laveno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
$2,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Porto Valtravaglia, Włochy
Willa 3 pokoi
Porto Valtravaglia, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 205 m²
FP- T458. Prywatny dom w Porto Valtravalla, jezioro MaggiorePo stronie Lombardy nad jeziorem…
$386,826
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Germignaga, Włochy
Willa 4 pokoi
Germignaga, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 246 m²
MV- 1609- 4. Przytulny dom jest niedaleko jeziora Como.Oddzielone domy w Appiano GentileW Ap…
$644,710
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Ponte, Włochy
Willa 4 pokoi
Ponte, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 359 m²
FP- T731. Willa na wzgórzu Laveno MombelloNa pierwszym wzgórzu Laveno Mombello, kilka minut …
$1,15M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce

Typy nieruchomości w Comunita Montana Valli del Verbano.

domy

Parametry nieruchomości w Comunita Montana Valli del Verbano, Włochy

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