Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. San Siro
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w San Siro, Włochy

;
domy
5
5 obiektów total found
Willa 6 pokojów w San Siro, Włochy
Willa 6 pokojów
San Siro, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
In a unique position for its quiet, excellent sun exposure and splendid lake view, we offer …
$1,08M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Santa Maria, Włochy
Dom 4 pokoi
Santa Maria, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
The Rustico 'La Torre' has about 70sqm, spread over 3 floors. The house was completely resto…
$218,972
Zostaw prośbę
Szeregowiec 7 pokojów w San Siro, Włochy
Szeregowiec 7 pokojów
San Siro, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
This new detached villa is located in a hilly and sunny area of San Siro , not far from the …
$635,019
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Willa 6 pokojów w San Siro, Włochy
Willa 6 pokojów
San Siro, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Exceptional 1st line villa on Como lake with swimming pool, reasonable price! Recent remode…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w San Siro, Włochy
Willa 7 pokojów
San Siro, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
An elegant single villa on the first hill of San Siro, a small town in the center of the lak…
$602,174
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w San Siro, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się