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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Laveno Mombello, Włochy

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3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Ponte, Włochy
Willa 4 pokoi
Ponte, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 359 m²
FP- T731. Willa na wzgórzu Laveno MombelloNa pierwszym wzgórzu Laveno Mombello, kilka minut …
$1,15M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Laveno, Włochy
Willa 6 pokojów
Laveno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
$2,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Ponte, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ponte, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
PL- PR _ A35. Apartamenty na sprzedaż z widokiem na jezioro w malowniczej miejscowości Laven…
$246,162
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Parametry nieruchomości w Laveno Mombello, Włochy

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