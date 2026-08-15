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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Faggeto Lario, Włochy

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6 obiektów total found
Mieszkanie 6 pokojów w Molina, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Molina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
MV- 270221-2. Apartament w Fajeto Lario z widokiem na jezioro ComoApartament w Fajeto Lario …
$808,818
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Molina, Włochy
Willa 5 pokojów
Molina, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
GR- Pb- 32. Jezioro Como Villa w Faggeto LarioWilla z niezapomnianym widokiem na jezioro w F…
$2,05M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa w Molina, Włochy
Willa
Molina, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Cechy Villa am Comer See: 3 sypialnie, 4 łazienki, kuchnia z jadalnią, studio, sala bilardow…
$1,74M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 6 pokojów w Lemna, Włochy
Willa 6 pokojów
Lemna, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
MV- 270221. Luksusowy dom z remontem na jeziorze ComoLuksusowy dom z designerską renowacją w…
$1,99M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 16 pokojów w Molina, Włochy
Willa 16 pokojów
Molina, Włochy
Pokoje 16
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 500 m²
Villa Giusy ma powierzchnię 500 m2 na trzech piętrach i ma 5 sypialni, 4 łazienki i studio w…
$13,14M
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Willa 8 pokojów w Molina, Włochy
Willa 8 pokojów
Molina, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
W malowniczej wiosce Faggeto Lario nad jeziorem Como z przyjemnością prezentujemy urokliwą n…
$1,73M
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LDV InvestLDV Invest

Parametry nieruchomości w Faggeto Lario, Włochy

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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