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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Salo, Włochy

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35 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Salo, Włochy
Willa 6 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 370 m²
GA- V001049. Willa na wzgórzu z widokiem na jezioro, w miejscowości SalòZanurzony na pierwsz…
$1,16M
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Willa w Salo, Włochy
Willa
Salo, Włochy
Powierzchnia 600 m²
GA- V001086. Nieruchomość do renowacji z widokiem na jezioro w miejscowości SalòPołożony w c…
$1,29M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Salo, Włochy
Willa 6 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 770 m²
ABI- 1257A. Wspaniała willa z widokiem na jezioro GardaTen wspaniały obiekt z widokiem na je…
$4,45M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Villa di Salo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Villa di Salo, Włochy
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$527,723
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Mieszkanie 3 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 132 m²
GA- V000992. Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Salo / Włochy W zabytkowym centru…
$527,490
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
GH- LV04907- C1. Nowy penthouse w SaloOferujemy na sprzeda? trzypokojowe mieszkanie na trzec…
$398,548
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Willa w Salo, Włochy
Willa
Salo, Włochy
Powierzchnia 790 m²
GH- 210518. Willa na pierwszej linii, w mieście SaloWilla ma powierzchnię 790 metrów kwadrat…
$2,23M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
GH- LV06375. Przestronny apartament w centrum z widokiem na jezioro.W centrum miasta Salo, g…
$562,656
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 180 m²
GH- LV01573. Townhouse w rezydencji z basenem. Townhouse w rezydencji z basenem. Nowoczesne …
$1,21M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
GA-V000993. Пентхаус в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Сало с выходом н…
$1,02M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 108 m²
GH- LV04815- 5C. Apartamenty w odnowionym budynku Salo centrumSalo, w zabytkowym centrum, ki…
$480,602
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Salo, Włochy
Willa 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
GA- V001445. dobrze stojąca willa z widokiem Salo BayOtoczony zielenią i spokojem, wpisany w…
$539,212
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Salo, Włochy
Mieszkanie
Salo, Włochy
Powierzchnia 85 m²
GH- PV006493-3. ekskluzywny apartament z trzema sypialniami z ogrodemoferuje na sprzedaż ten…
$565,000
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 104 m²
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
$445,436
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Salo, Włochy
Willa 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
$761,930
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Villa di Salo, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Villa di Salo, Włochy
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$350,356
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Willa 9 pokojów w Salo, Włochy
Willa 9 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
In a privileged position close to the center of Salò and the Lake, we propose for sale a det…
$821,146
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Mieszkanie 2 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
In Salò, in the old town centre and a few steps from the Lungolago Zanardelli and the beach,…
$197,075
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Willa 9 pokojów w Salo, Włochy
Willa 9 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
The property we propose is a typical Italian house with stone accents, just a few steps from…
$1,31M
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Willa 13 pokojów w Salo, Włochy
Willa 13 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 13
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
Wybór Benito Mussoliniego, który w 1943 r. Założył Włoską Republikę Społeczną w Salò, z pewn…
$2,72M
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Penthouse 2 pokoi w Salo, Włochy
Penthouse 2 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$767,279
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Willa 4 pokoi w Villa di Salo, Włochy
Willa 4 pokoi
Villa di Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
In a panoramic area on the hills surrounding Salò, with a 360° panorama of the Gulf, we offe…
$766,403
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Mieszkanie 3 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Are you looking for a spacious and comfortable apartment with a private garden in a peaceful…
$383,201
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Willa 18 pokojów w Barbarano, Włochy
Willa 18 pokojów
Barbarano, Włochy
Pokoje 18
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 750 m²
This magnificent property is located in a panoramic area of Salò, immersed in the beautiful …
$3,94M
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Willa 7 pokojów w Villa di Salo, Włochy
Willa 7 pokojów
Villa di Salo, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Garda Haus offers exclusive villa under construction with unique lake view. The property is…
$4,60M
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Willa 13 pokojów w Salo, Włochy
Willa 13 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 13
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
It was not definitely by chance that Benito Mussolini established the Italian Social Republi…
$2,72M
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Willa 18 pokojów w Salo, Włochy
Willa 18 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 18
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 750 m²
This magnificent property is located in a panoramic area of Salò, immersed in the beautiful …
$3,94M
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Mieszkanie 6 pokojów w Salo, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
This wonderful penthouse on two levels with a glimpse of Lake View, is located in the heart …
$870,414
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Mieszkanie 3 pokoi w Villa di Salo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Villa di Salo, Włochy
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$629,545
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Mieszkanie 4 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
We propose for sale a delightful flat located in a quiet residential area of Salò, a stone's…
$459,842
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