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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Comunita montana della Valle Sabbia, Włochy

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10 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Villanuova sul Clisi, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Villanuova sul Clisi, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- LV05281. Apartament z widokiem na jezioro w klasztorze XVII wieku.W miejscowości Perakke…
$427,853
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Willa w Roe Volciano, Włochy
Willa
Roe Volciano, Włochy
Powierzchnia 1 311 m²
GA- V001255. Villa "Wolność" Z dużym prywatnym parkiem w Roè VolcianoPołożony w centrum mias…
$1,65M
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Mieszkanie 3 pokoi w Villanuova sul Clisi, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Villanuova sul Clisi, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
W Peracque, górskiej wiosce w gminie Villanuova sul Clisi, pośród zielonych lasów i ze wspan…
$399,624
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Willa 7 pokojów w Roe Volciano, Włochy
Willa 7 pokojów
Roe Volciano, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
In Roè Volciano, nestled in absolute privacy surrounded by greenery, we offer for sale a com…
$1,42M
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Willa 8 pokojów w Roe Volciano, Włochy
Willa 8 pokojów
Roe Volciano, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
The property we propose is a charming single-family house with a welcoming and traditional d…
$558,379
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Mieszkanie 2 pokoi w Villanuova sul Clisi, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Villanuova sul Clisi, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
In the Canneto area, a wonderful hilly hamlet of Villanuova sul Clisi, just a 10-minute driv…
$175,178
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TekceTekce
Willa 10 pokojów w Villanuova sul Clisi, Włochy
Willa 10 pokojów
Villanuova sul Clisi, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 609 m²
Above the hills of Salò, in a dominating hillside position with breathtaking views of Lake G…
$1,17M
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Willa 12 pokojów w Roe Volciano, Włochy
Willa 12 pokojów
Roe Volciano, Włochy
Pokoje 12
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 650 m²
In Roè Volciano, nearby Salò, this fabulous property is immersed in an enchanting private ga…
$2,17M
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Mieszkanie 3 pokoi w Roe Volciano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Roe Volciano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
In Roè Volciano, just a few steps from the lake promenade and the centre of Salò, we offer y…
$290,138
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Dom 8 pokojów w Roe Volciano, Włochy
Dom 8 pokojów
Roe Volciano, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
We are located on the border of Salò, in the locality of Trobiolo, where we propose for sale…
$930,632
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Parametry nieruchomości w Comunita montana della Valle Sabbia, Włochy

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